Вируская тюрьма о приковывании больных заключенных: наша цель - обеспечение безопасности

"Северное побережье" писало на этой неделе о проверке со стороны канцлера права в Вируской тюрьме, в ходе которой было указано на тот факт, что нуждающихся в больничном лечении заключенных приковывали за руки и за ноги к кровати даже тогда, когда они находились в тяжелом состоянии. В пример привели пациента, который не мог самостоятельно двигаться, однако в отношении которого все же применялись спецсредства. Другого же пациента расковали только тогда, когда он впал в кому.