По словам директора Вируской тюрьмы Айна Анслана, применение в лечебном учреждении ручных и ножных кандалов в отношении заключенных всегда связано со взвешенным решением, целью является обеспечение безопасности.
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Вируская тюрьма о приковывании больных заключенных: наша цель - обеспечение безопасности
"Северное побережье" писало на этой неделе о проверке со стороны канцлера права в Вируской тюрьме, в ходе которой было указано на тот факт, что нуждающихся в больничном лечении заключенных приковывали за руки и за ноги к кровати даже тогда, когда они находились в тяжелом состоянии. В пример привели пациента, который не мог самостоятельно двигаться, однако в отношении которого все же применялись спецсредства. Другого же пациента расковали только тогда, когда он впал в кому.
Канцлер права Юлле Мадизе отметила в своем заключении по проверке, что применение в отношении находящегося в столь тяжелом состоянии человека подобных мер ограничения не является необходимым, оно чрезмерно и унижает человеческое достоинство.