Хутор Рабаталу приглашает взрослых провести день без смартфона

- Идея возникла, когда я был ведущим вечера на празднике Яановой ночи в Тойла и увидел, как взрослые люди сидят в смартфонах и не реагируют на происходящее, полностью отключившись от реального мира. Когда я обращался к ним: "Эй, дедушка-бабушка, папа-мама!", то в ответ слышал: "А? Что?". И они снова погружались в телефон. Тогда и подумал, что надо организовать также что-то для взрослых, - рассказал хозяин расположенного в Алутагуземаа хутора Рабаталу Рональдо Сильдник.

В свободный от смартфона общинный день он предлагает альтернативы в виде автосафари, похода по болоту и купания, посещения парка животных, обучения работе веником в парной и других активных занятий. Участвовать можно в течение целого дня или же приехать только вечером, чтобы расслабиться в бане и потанцевать в трактире "Pärapõrgu".

- Дети в состоянии провести в лагере пять дней без телефона. Их родители и бабушки-дедушки могли бы хоть денек справиться без телефона. Никто не сможет также сказать, мол, телефон нужен, чтобы сделать красивые снимки. У нас есть фотограф, который это сделает, - сказал Рональдо Сильдник, получивший для проведения общинного дня пособие из фонда справедливого перехода.

Более точную информацию о расписании, регистрации и плате за участие можно найти на странице "Facebook" "Rabatalu saunad ja elamused".