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Ийзакуская школа вложит в обогащение деятельности по интересам более двухсот тысяч евро

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Направленный на деятельность по интересам проект "HALO" с грохотом открыло представление научного театра "KVARK". В четверг школьники смогли также посмотреть выступление иллюзиониста Марко, барабанное шоу Сийма Йыгиоя и концерт Стефана.
Направленный на деятельность по интересам проект "HALO" с грохотом открыло представление научного театра "KVARK". В четверг школьники смогли также посмотреть выступление иллюзиониста Марко, барабанное шоу Сийма Йыгиоя и концерт Стефана. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ийзакуская гимназия приступила к осуществлению крупного проекта, который обогатит школьную жизнь восемью действующими в течение всего года рабочими комнатами и примерно тридцатью экскурсиями, которые повезут как в Дом мод, так и на банный завод.

Бюджет проекта "HALO - hakkab looma!" превышает 200000 евро, пособие поступило из фонда справедливого перехода.

- Проект дает нам идеальную возможность объединить учебную деятельность и деятельность по интересам, которые все равно должны идти рука об руку, - сказала руководитель третьего класса Эда Вялиметс.

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