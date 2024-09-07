Ийзакуская гимназия приступила к осуществлению крупного проекта, который обогатит школьную жизнь восемью действующими в течение всего года рабочими комнатами и примерно тридцатью экскурсиями, которые повезут как в Дом мод, так и на банный завод.
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Ийзакуская школа вложит в обогащение деятельности по интересам более двухсот тысяч евро
Бюджет проекта "HALO - hakkab looma!" превышает 200000 евро, пособие поступило из фонда справедливого перехода.
- Проект дает нам идеальную возможность объединить учебную деятельность и деятельность по интересам, которые все равно должны идти рука об руку, - сказала руководитель третьего класса Эда Вялиметс.