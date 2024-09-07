Ийзакуская школа вложит в обогащение деятельности по интересам более двухсот тысяч евро

Направленный на деятельность по интересам проект "HALO" с грохотом открыло представление научного театра "KVARK". В четверг школьники смогли также посмотреть выступление иллюзиониста Марко, барабанное шоу Сийма Йыгиоя и концерт Стефана.

Ийзакуская гимназия приступила к осуществлению крупного проекта, который обогатит школьную жизнь восемью действующими в течение всего года рабочими комнатами и примерно тридцатью экскурсиями, которые повезут как в Дом мод, так и на банный завод.