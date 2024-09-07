Инспекторы Спасательного департамента проверят ида-вируские школы и детсады

В рамках контрольного рейда в зданиях школ и детсадов проверят эвакуационные пути и выходы, огнетушители, эвакуационное освещение и противопожарные секции, а также автоматические системы пожарной сигнализации.

- Обычно мы проверяем школы и детсады именно осенью, чтобы посмотреть, подготовились ли учреждения к новому учебному году и в смысле пожарной безопасности, а также убедиться в безопасности детей и персонала. Проверки с небольшим сроком предварительного уведомления дают хороший обзор о реальной ситуации в сфере безопасности, которая царит в учреждениях образования изо дня в день, - объяснила инспектор бюро Идаского спасательного центра по надзору за безопасностью Карин Вийтмаа.

В октябре прошлого года в двух уездах проверили в общем 45 школ и детсадов, недостатки были обнаружены в Ида-Вирумаа в 21 школе и детсаду, в Ляэне-Вирумаа - в шести. Недостатки чаще всего касались эвакуационных путей и выходов, не прошедших обслуживание или плохо установленных огнетушителей, а также противопожарных секций, так как противопожарные двери не закрывались плотно или же их держали в открытом положении.