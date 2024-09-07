Культурно-туристическая мыза Сака может теперь без стеснения принимать также любителей тенниса, предоставив в их распоряжение две новые площадки.
Для подписчиков
Обновленные теннисные площадки мызы Сака привлекают любителей спорта из ближних и дальних мест
- Старая теннисная площадка, которую мы построили двадцать лет назад, совсем износилась, и уже неловко было предлагать ее. Теперь она более новая и современная, - сказал владелец мызы Сака Тынис Каазик.
- Площадка что надо. Думаю, что она найдет применение, ведь в Ида-Вирумаа теннисные площадки еще нужно поискать, - прокомментировал финансовый руководитель "VKG Kaevandused" Реймо Райд, который в четверг вместе с владельцем "Pristis" Индреком Сеппом опробовал обновленную площадку.