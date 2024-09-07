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Обновленные теннисные площадки мызы Сака привлекают любителей спорта из ближних и дальних мест

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Владелец мызы Сака Тынис Каазик рад, что любители тенниса открыли для себя здешние теннисные площадки - в четверг тут тренировались финансовый руководитель "VKG Kaevandused" Реймо Райд и владелец "Pristis" Индрек Сепп.
Владелец мызы Сака Тынис Каазик рад, что любители тенниса открыли для себя здешние теннисные площадки - в четверг тут тренировались финансовый руководитель "VKG Kaevandused" Реймо Райд и владелец "Pristis" Индрек Сепп. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Культурно-туристическая мыза Сака может теперь без стеснения принимать также любителей тенниса, предоставив в их распоряжение две новые площадки.

- Старая теннисная площадка, которую мы построили двадцать лет назад, совсем износилась, и уже неловко было предлагать ее. Теперь она более новая и современная, - сказал владелец мызы Сака Тынис Каазик.

- Площадка что надо. Думаю, что она найдет применение, ведь в Ида-Вирумаа теннисные площадки еще нужно поискать, - прокомментировал финансовый руководитель "VKG Kaevandused" Реймо Райд, который в четверг вместе с владельцем "Pristis" Индреком Сеппом опробовал обновленную площадку.

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