ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Лаури Карп

Его тесть Тийт Вяхи на многие годы доверил Карпу входить в совет управляющего его бизнесами предприятия "Silmet Grupp". Поскольку Силламяэский порт и еще несколько других бизнесов семьи Вяхи были да и сейчас находятся в Ида-Вирумаа, то Карп наверняка ознакомился с жизнью в здешних краях.

Лаури Карп прошел также зарубежные университеты и работал как в Германии и Австрии, так и в Канаде, как в банках, так и на промпредприятиях. А год назад концерн "Eesti Energia" поставил его во главу своего стратегического подразделения.

Так сказать, бумаги, то есть образование, фон и прежний опыт у Карпа, многообещающие. Однако "Enefit Power" - это предприятие, с одной стороны, мощное, а с другой - вынужденное оправдывать противоречивые ожидания. Государство как владелец хочет, чтобы оно приносило приличную прибыль и дивиденды и в то же время гарантировало Эстонии надежность энергоснабжения по разумной цене и совершало зеленый поворот, что оказалось значительно более сложным и дорогим делом, нежели еще до сих пор наивно полагают многие политики. Найти равновесие между всеми этими ожиданиями станет для руководителя "Enefit Power" задачей из области высшей математики, когда учитывать придется также политические ветра и настроения.