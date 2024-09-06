Пт, 6.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Молодой ястреб очутился в подъезде жилого дома в Кохтла-Ярве

Copy
Как молодой ястреб оказался посреди города, можно только догадываться.
Как молодой ястреб оказался посреди города, можно только догадываться. Фото: KUVATÕMMIS VIDEOST / MARGE OJAÄÄR

Молодого ястреба, обнаруженного в пятницу в подъезде жилого дома в Ярвеской городской части, а затем прятавшегося под машинами, припаркованными перед домом, доставили в Рапламаа под опеку общества "Imeloomade selts".

Жильцам дома, заметившим в подъезде явно растерянную птицу, удалось выпроводить ее на улицу, но там птица продолжала бродить под машинами и между ними, даже не пытаясь взлететь, рассказала ида-вирумааский региональный руководитель Эстонского общества дикой природы Марге Ояяэр.

- Люди позвонили нашему волонтеру в Кохтла-Ярве, который, в свою очередь, позвонил на государственный инфотелефон 1247. Оттуда информация была передана в Департамент окружающей среды. Мы подумали, что, поскольку ястреб является охраняемой птицей второй категории, Департамент окружающей среды придет нам на помощь, хотя бы транспортом. Но вместо этого они перезвонили нашему волонтеру и сказали, что не могут помочь, что у них якобы нет на это ресурсов, - недоумевала Ояяэр.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх