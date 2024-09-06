ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Начавшийся фестиваль "Station Narva" предлагает искусство, еду, дискуссии и экскурсию

В проходящей в Нарвском замке и клубе "Ro-Ro" музыкальной программе выступают более 20 исполнителей. В пятницу среди прочих на сцену выходили "Singer Vinger" и "Puuluup", а также легендарная британская инди-группа "Spiritualized".

В субботних концертах перед публикой предстанут также несколько связанных с Ида-Вирумаа исполнителей, как, например, Алика, выходящая на сцену вместе с NOËP, который кроме того даст в 17.00 бесплатный концерт в Западном дворе Нарвской крепости.

Нарвский музыкант Кирилл Смирнов выступит во внутреннем дворе крепости со своим новым проектом "Odin". Состоится также выступление ида-вируского DJ-дуэта Työmik Bassofsky & itsmebruh. Имеющая ида-вируское происхождение гитаристка и автор песен Марийн Калликорм - артистический псевдоним mariin.k - выступит в ночь на воскресенье на фестивальном afterpary в клубе "Ro-Ro".

В субботу в крепости можно будет увидеть и послушать в том числе британского исполнителя Flowdan, участвовавшую в конкурсе песни "Евровидение" украинскую группу фольклорной и электронной музыки "GO_A", норвежскую группу "Tacobitch" и финскую авангардистку Пелккя Поутанен.

С программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ.