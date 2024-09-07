В галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца до 27 сентября проходит выставка работ Ольги Жарковой, которую она посвятила значимым вехам: 16 сентября она отметит свой жизненный юбилей и трудовой - уже четверть века открывает секреты искусства ученикам Кохтла-Ярвеской школы искусств. Ровно половину жизни она учит детей смотреть на окружающий мир глазами творца и передавать свои впечатления и эмоции через краски. Около 250 юных живописцев прошли ее школу, многие продолжили свой путь в искусство.

Будний вечер - не лучшее время для вернисажа, но Белый зал во вторник, 3 сентября, был полон гостей - поздравить юбиляра пришли ученики, коллеги, многие друзья и знакомые.

В юбилейной экспозиции сорок работ, это ретроспективная выставка, которая позволяет проследить собственный путь юбиляра в искусство на протяжении всей жизни, есть одна из первых работ - созданная четверть века назад, а самая свежая родилась в позапрошлую субботу на пленэре в Пуртсе, еще краска до конца не высохла. Семнадцать картин написаны в этом году.