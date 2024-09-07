ПЕРЕДОВИЦА Переход на обучение на эстонском языке: вопросы нужно задавать

Перевод русскоязычных школ на эстонский язык обучения - одна из важнейших реформ в эстонском образовании за последние годы, если не десятилетия. И надо учитывать, что этот переход продлится не один год. С этого учебного года только все ранее бывшие русскоязычными детские сады, а также первые и четвертые классы общеобразовательных школ перешли на полное обучение на эстонском языке. В следующем году эти дети уже будут учиться во вторых и пятых классах и продолжат обучение на эстонском языке, но к ним присоединятся новые эстонские ученики. Так будет происходить постепенно до 2030 года, когда все общее образование в стране должно будет вестись на эстонском языке.

Кому-то это может показаться долгим сроком, но многие ли помнят, что наши русскоязычные гимназии начали частично переводить обучение на эстонский язык 13 лет назад? Постфактум можно сказать, что эта реформа была не самой удачной, так как не дала многим молодым людям достаточных языковых навыков. Во многом это было связано с тем, что многие ученики основных школ не овладели эстонским языком в достаточной степени, чтобы в гимназии 60 процентов предметов изучать на эстонском языке.

Конечно, нынешняя реформа проводится в совершенно ином контексте, и ожидания общества в связи с ней высоки. Поэтому необоснованно предполагать, что пресса не будет освещать этот переход и возникающие при этом проблемы. Это слишком важный вопрос для всех нас. Поэтому у общественности всегда будут возникать закономерные и, возможно, неудобные вопросы на эту тему. Разумеется, к теме необходимо подходить так, чтобы не оскорбить ничьих чувств и самоуважения и оставаться в рамках писаных и неписаных правил.