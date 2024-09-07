Через два месяца пройдут президентские выборы в ведущей стране свободного мира. Избирательная кампания уже набрала обороты, которые не будет преувеличением назвать историческими.
Анвар Самост: Способность Эстонии защитить себя важнее нового президента США
Едва неудавшаяся попытка убийства одного из кандидатов в прямом телеэфире и неожиданная потеря доверия к действующему президенту из-за его старческой немощи, ставшей заметной во время дебатов, затем выход из президентской гонки под давлением однопартийцев. Замена отказавшегося баллотироваться президента вице-президентом, которая всего несколькими неделями ранее считалась непопулярным и неумелым политиком, попавшим на должность не на основе навыков или опыта, а благодаря своим врожденным качествам.
Весь остальной мир, большой и малый, свободный и несвободный, и его граждане, у которых есть интерес, но, конечно, нет права голосовать на американских выборах, следят, сопереживают, выбирают сторону, боясь или надеясь. Кто победит: республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис?
Поскольку американские СМИ в основном поддерживают Харрис, остальной мир также получает довольно искаженную картину того, какой может быть политика великой державы в случае того или иного результата выборов. Но результаты, как справедливо заметил Барак Обама, несомненно, будут.
Хардо Паюла около двадцати лет назад писал, что все в современном мире начинается с США. В этом плане Эстония походит на маленькую местную деревеньку в окрестностях Таллинна, где перемены наступят или, по крайней мере, будут ощутимы через несколько лет. То же самое можно сказать не только об Эстонии: ракурс и почва будущего воздействия могут быть разными.
Ракурс Эстонии является узкополитическим в области безопасности. Это понятно, хотя в более широком смысле от заданного американскими избирателями направления зависеть будут также энергетическая политика Эстонии, ее картина ценностей и понимание популярной культуры. Поэтому, как и в 2016 и 2020 годах, люди ждут от местных политиков, журналистов и внешнеполитических экспертов ответов на два вопроса. Кто победит? Что новый президент предпримет в отношении России?
На первый вопрос ответить невозможно. Для ответа на второй вопрос нужно посмотреть на прошлые действия кандидатов.
Камала Харрис до сих пор не входила в число формирователей или даже главных исполнителей внешней политики США. На самом деле, она настолько далека от этого, что было бы неправильно рассматривать Харрис просто как новое формальное воплощение Джо Байдена. Исходя из этого, картина сравнения Трампа и Харрис не такая уж черно-белая и простая, как может показаться на первый взгляд.
"С точки зрения Эстонии, нет причин нервничать по поводу влияния выборов в США на политику безопасности".Анвар Самост, журналист
Слабость Джо Байдена, как в прямом смысле обусловленная возрастом, так и в целом, не является феноменом последних нескольких месяцев. Во внешней политике администрация Байдена стала продолжением эпохи Обамы и воплощением осторожности вашингтонского истеблишмента. Тут уместно упомянуть ограничения на применение оружия, введенные Соединенными Штатами во время российско-украинской войны, страх перед эскалацией и подспудное настойчивое желание подвести Украину к какому-нибудь соглашению.
Но самый показательный пример относится к более раннему времени (если не считать хаотичного вывода войск из Афганистана ровно три года назад). В январе и феврале 2022 года Соединенные Штаты явно знали о решении России начать войну против Украины. Исходя из этого, администрация Байдена настоятельно рекомендовала своим гражданам и дипломатам покинуть Киев и призвала другие западные страны сделать то же самое.
Президент Владимир Зеленский мог бы не произнести знаменитую фразу "Мне нужно оружие, а не эвакуация", отказавшись покидать страну, если бы американцы ему это не предложили. Так что мы знаем, как много в истории зависит от одного человека, но, к сожалению, мы также знаем, что думала администрация Байдена об обороноспособности и независимости Украины и о том, что дозволено России.
Трудно предугадать, как поступит Дональд Трамп в отношении России. Исходя из прошлого опыта, можно с уверенностью сказать, что он не хочет войти в историю как президент-неудачник или слабак. Также предсказуемо, что Трамп предпочтет поддержать тех, кто покажет себя сильным. В любом случае здесь таится множество возможностей и рисков.
Другими словами, с точки зрения Эстонии, нет причин нервничать по поводу влияния выборов в США на политику безопасности. Однако наше правительство должно следовать военным рекомендациям командующего Силами обороны и согласованным с НАТО оборонным планам, и закупить необходимые дальнобойные боеприпасы, технику и оснащение, даже если это обойдется в три миллиарда или больше.