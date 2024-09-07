Анвар Самост: Способность Эстонии защитить себя важнее нового президента США

Едва неудавшаяся попытка убийства одного из кандидатов в прямом телеэфире и неожиданная потеря доверия к действующему президенту из-за его старческой немощи, ставшей заметной во время дебатов, затем выход из президентской гонки под давлением однопартийцев. Замена отказавшегося баллотироваться президента вице-президентом, которая всего несколькими неделями ранее считалась непопулярным и неумелым политиком, попавшим на должность не на основе навыков или опыта, а благодаря своим врожденным качествам.

Весь остальной мир, большой и малый, свободный и несвободный, и его граждане, у которых есть интерес, но, конечно, нет права голосовать на американских выборах, следят, сопереживают, выбирают сторону, боясь или надеясь. Кто победит: республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис?

Поскольку американские СМИ в основном поддерживают Харрис, остальной мир также получает довольно искаженную картину того, какой может быть политика великой державы в случае того или иного результата выборов. Но результаты, как справедливо заметил Барак Обама, несомненно, будут.

Хардо Паюла около двадцати лет назад писал, что все в современном мире начинается с США. В этом плане Эстония походит на маленькую местную деревеньку в окрестностях Таллинна, где перемены наступят или, по крайней мере, будут ощутимы через несколько лет. То же самое можно сказать не только об Эстонии: ракурс и почва будущего воздействия могут быть разными.