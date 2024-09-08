Куда пойти в Ида-Вирумаа в воскресенье, 8 сентября?

Воскресенье, 8 сентября

* В Нарве с 11.00 - фестиваль "Station Narva"; день четвертый. Информация: stationnarva.ee.

* В зимнем саду мызы Сака в 14.00 - концерт в честь дня бабушек-дедушек: Реэт Линна. Билет - 20 евро, детям до 14 лет - 18 евро, семейный билет (двое взрослых + до двух детей) - 60 евро, младенцам - бесплатно. Подробности и бронирование - тел. 336 4900, saka@saka.ee.

* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - фестиваль "Jazz Time": "Estonian Voices", Юлия Закирова - "Golden Hour" (Латвия). Билет - 18/12 евро.

* У Нарвской ратуши с 11.00 до 15.00 - первый ратушный рынок.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-игровая программа для детей и их родителей "Тайна волшебного ларца". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - Inger. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро, предварительно - 15/10 евро (смотри: piknikulava.ee). Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.