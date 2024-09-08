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Гала-церемония "Учитель года" пройдет в этом году в Йыхви

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В последний раз гала-церемония "Учитель года" состоялась в Йыхвиском концертном доме пять лет назад.
В последний раз гала-церемония "Учитель года" состоялась в Йыхвиском концертном доме пять лет назад. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Государственная комиссия по наградам в области образования выбрала тройку лучших в двенадцати номинациях "Учитель года - 2024", в общем 36 номинантов. Лауреаты всех номинаций и лауреат премии за дело всей жизни будут объявлены на гала-церемонии "Учитель года", которая состоится 5 октября в Йыхвиском концертном доме и будет транслироваться в прямом эфире Эстонского телевидения.

Единственный номинант от Ида-Вирумаа - лектор Кохтла-Ярвеского структурного подразделения Таллиннской высшей школы здравоохранения Арго Соолеп, претендующий на звание учителя года.

Всего было выдвинуто 1600 номинантов, отличившихся своим профессионализмом и преданностью делу, и выбрать лучших из них было очень сложно, сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

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