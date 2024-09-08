Гала-церемония "Учитель года" пройдет в этом году в Йыхви

В последний раз гала-церемония "Учитель года" состоялась в Йыхвиском концертном доме пять лет назад.

Государственная комиссия по наградам в области образования выбрала тройку лучших в двенадцати номинациях "Учитель года - 2024", в общем 36 номинантов. Лауреаты всех номинаций и лауреат премии за дело всей жизни будут объявлены на гала-церемонии "Учитель года", которая состоится 5 октября в Йыхвиском концертном доме и будет транслироваться в прямом эфире Эстонского телевидения.