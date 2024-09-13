Президент Карис: государство не может быть смутным, то есть человек должен ясно видеть, где его опора

Осенью 1991 года мы оглядывались в далекое прошлое, на прежнюю Эстонскую Республику, но вместе с тем надо было также заглянуть в будущее и задаться вопросом, какая часть нашего наследия заслуживает возрождения как непреходящая ценность. Каким должно быть эстонское государство, которое мы восстанавливаем? В этом основном вопросе переплелись прошлое, настоящее и будущее.

При создании эстонского государства было выражено непоколебимое стремление создать государство, основанное на справедливости, законности и свободе. После долгих лет оккупации приоритетной ценностью стала свобода, потому что мы поняли, что в стране без свободы правосудие становится пустым словом, а законы - просто инструментами власти.

Восстановление Эстонской Республики было также укреплением и развитием этой страны - так было сказано в новой Конституции. И эта задача стоит перед нами и сегодня: укреплять и развивать государство, основанное на свободе, справедливости и законе. Эти слова определяют бытие и сущность Эстонии. Мы должны задуматься, какого внимания сейчас требуют от нас эти три основные ценности. /.../