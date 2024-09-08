Обзор событий: Ида-Вирумаа за неделю

В Нарве учебную работу начали будущие пограничники

2 сентября вместе со всеми другими учащимися учебу в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны начали и 24 будущих чиновника погранохраны.

Это не совсем обычные учащиеся, а уже опытные в трудовой жизни люди со всей Эстонии, которые решили сделать поворот в своей карьере и участвовали в конкурсе на рабочее место в Департаменте полиции и погранохраны. Теперь они будут изучать профессию полицейского и получать знания об охране границы в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны.

Поддержка для малого бизнеса в Ида-Вирумаа закончилась

С понедельника, 2 сентября, Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) в связи с исчерпанием меры прекратил прием заявок на поддержку инвестиций малых и средних предприятий в ида-вируском регионе, финансируемых из фонда справедливого перехода.

- Все ходатаи, чей план проекта был к пятнице одобрен, были проинформированы по электронной почте о том, что мы закроем прием заявок в понедельник и будем рассматривать их в порядке поступления. Ходатаи, чей план проекта прошел предварительную консультацию и был одобрен, могут подать заявку до этого срока. Заинтересованность предпринимателей в поддержке была очень велика, и за последнюю неделю стоимость поступивших проектов составила почти треть всего бюджета, - сказала Моника Ханков, руководитель отдела поддержек EISA.

Достойного отца ждут признание и почет