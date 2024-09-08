Обзор событий Ида-Вирумаа прошедшей недели. О чем писало "Северное побережье"?
Обзор событий: Ида-Вирумаа за неделю
В Нарве учебную работу начали будущие пограничники
2 сентября вместе со всеми другими учащимися учебу в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны начали и 24 будущих чиновника погранохраны.
Это не совсем обычные учащиеся, а уже опытные в трудовой жизни люди со всей Эстонии, которые решили сделать поворот в своей карьере и участвовали в конкурсе на рабочее место в Департаменте полиции и погранохраны. Теперь они будут изучать профессию полицейского и получать знания об охране границы в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны.
Поддержка для малого бизнеса в Ида-Вирумаа закончилась
С понедельника, 2 сентября, Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) в связи с исчерпанием меры прекратил прием заявок на поддержку инвестиций малых и средних предприятий в ида-вируском регионе, финансируемых из фонда справедливого перехода.
- Все ходатаи, чей план проекта был к пятнице одобрен, были проинформированы по электронной почте о том, что мы закроем прием заявок в понедельник и будем рассматривать их в порядке поступления. Ходатаи, чей план проекта прошел предварительную консультацию и был одобрен, могут подать заявку до этого срока. Заинтересованность предпринимателей в поддержке была очень велика, и за последнюю неделю стоимость поступивших проектов составила почти треть всего бюджета, - сказала Моника Ханков, руководитель отдела поддержек EISA.
Достойного отца ждут признание и почет
Социальная комиссия Кохтла-Ярвеского городского собрания до 5 октября принимает предложения на конкурс "Папа года". От горожан ждут рассказов о папах и дедушках, являющихся примером для семьи и активно участвующих в жизни города. Кандидат должен быть зарегистрированным жителем Кохтла-Ярве и жить здесь.
В Кохтла-Ярве проходят съемки трейлера к фильму "Ювенальный инспектор"
Производство эстонско-американского художественного фильма "Ювенальный инспектор" планировали начать в начале лета, но приступили в последний день августа. Пока создают только расширенный трейлер (тизер). Съемки полнометражного фильма или сериала планируют на весну следующего года. Создатели намерены привлечь к массовкам также жителей региона.
В Нарва-Йыэсуу спроектирована новая городская площадь с эстрадой и фонтанами
В курортном городе у устья пограничной реки хотят построить новую центральную площадь, пригодную для людных празднований, концертов и просто отдыха.
В Кохтла-Ярве отныне действуют три высшие школы
В Кохтла-Ярве теперь пришла также Таллиннская высшая техническая школа, которая провела совместный торжественный акт с Таллиннской высшей школой здравоохранения, так как начинает в ее кукрузеском учебном здании обучать также будущих социальных работников. Высшая школа здравоохранения, в свою очередь, расширила здешние возможности обучения, открыв обучение по специальности "развитие здоровья".
Отопление Нарвы снова убыточное: теплотариф хотят прилично повысить
Энергетики, которые в прошлом году ошарашили Нарву новостью о 84-процентном повышении цены на отопление и горячее водоснабжение, теперь готовятся к новому тарифному удару. Их наступление сдерживает Департамент конкуренции, требующий провести открытый конкурс среди всех потенциально желающих отапливать нарвские дома.
В Сака открыли новые теннисные площадки
Культурно-туристическая мыза Сака может теперь без стеснения принимать также любителей тенниса, предоставив в их распоряжение две новые площадки.
Два музыкальных фестиваля
На этой неделе в Ида-Вирумаа состоялись два музыкальных фестиваля: в Силламяэ открылось мероприятие для любителей джаза, а в Нарве состоялся традиционный фестиваль «Station Narva».
Руководителем крупнейшего предприятия Ида-Вирумаа станет Лаури Карп
Новым руководителем дочернего предприятия "Eesti Energia" "Enefit Power", управляющего расположенными в Ида-Вирумаа шахтами, заводами масел и электростанциями, станет возглавляющий сейчас стратегическое подразделение "Eesti Energia" Лаури Карп, который сменит на вышеуказанной должности Андреса Вайнола.