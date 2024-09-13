ETV+ открывает новый телесезон

Новые серии популярного проекта

О сохранении природы и экологии расскажет новый сезон программы "Эко? Логично" с ведущими Юлией Левой и Аленой Бойцовой. Первые серии будут посвящены водным ресурсам Ида-Вирумаа.

В самом первом выпуске узнаем, насколько чистая вода течет из кранов и как выглядит очистка сточных вод на северо-востоке страны.

Смотрите новые серии проекта по четвергам в 20.50.

Премьеры

В осеннем сезоне в эфир ETV+ выйдет ряд совершенно новых проектов.

7 сентября, в субботу, стартовала еженедельная передача об эстонском языке и культуре "Мельница". Как выучить эстонский? Литература, музыка, эстонское кино - об этом расскажут ведущие и гости передачи. Послушаем музыку, посмотрим отрывки из культовых кинофильмов.

Учитель эстонского языка Марика Крансивер в передаче "Мельница". Фото: Kairit Leibold / ERR

С 20 сентября по пятницам в эфир начнет выходить новый тревел-проект "Трасса 66. Америка по обе стороны дороги". Передача поведает историю самой известной автомагистрали Америки, простирающейся от Чикаго до побережья Тихого океана, и расскажет о том, какой след она оставила в американской культуре.

В начале ноября в эфир выйдет новый документальный проект о жизни в Таллиннском зоопарке - уникальные кадры из жизни его обитателей и рассказы тех, кто постоянно работает с животными, переживая вместе с ними все радостные и трагические моменты.

Кино и сериалы

Отвлечься от повседневности и отдохнуть перед экраном помогут комедийные, мелодраматические, криминальные и исторические фильмы и сериалы зарубежного производства.

Программу телепремьер начнут комедийный сериал "18-летний олигарх" (Украина, 2020) и криминальный сериал "Мышеловка для кота" (Украина, 2019).

Из новинок следует отметить и премьерный показ многосерийного мелодраматического телесериала "Обещание" (Испания, 2023): по сюжету, Хана получает работу в поместье Ла Промеса в награду за спасение сына маркиза, но никто не догадывается, что у нее есть свои планы, в которые входят месть за смерть матери и поиски пропавшего брата.

В эфир запланирована также классика французского кино и новые документальные фильмы.

Программа телепередач, фильмов и сериалов ETV+ доступна для просмотра на медиаплатформе "Jupiter+".