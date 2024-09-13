С 2 сентября ETV+ начал новый телевизионный сезон: на экраны возвращаются собственные передачи, появится ряд совершенно новых проектов, также зрителей ожидают премьеры фильмов и сериалов зарубежного производства.
ETV+ открывает новый телесезон
Заряд бодрости в будничное утро - с 7.10 - придаст передача "Кофе+" с Еленой Соломиной и Андреем Титовым. Зрителей по традиции ждут интересные интервью с гостями студии, новости, обзоры прессы, увлекательные репортажи и кулинарная рубрика.
В вечерний эфир вернутся короткие 18-часовые выпуски "Актуальной камеры" и воскресная информационно-аналитическая программа "Актуальная камера+" в 20.00.
Тележурнал "Горизонт" с Алиной Приваловой и Александром Жемжуровым ждет у экранов телезрителей с понедельника по пятницу в 19.20. В фокусе внимания - увлекательные новости со всего мира, светская жизнь и культура Эстонии, а также разговоры начистоту с известными гостями на волнующие жителей Эстонии темы.
В вечерний эфир ETV+ также возвращаются: ток-шоу "Своя правда" с Еленой Соломиной (по понедельникам в 20.30); дискуссионные передачи "Интервью недели" с Татьяной Гасовой и Николаем Лощиным (по вторникам в 20.30) и "Эпицентр" с Андреем Титовым (по средам в 20.30); реалити-проект "Зеркало" с Виталием Вестериненом (по вторникам в 20.50). "Инсайт" с новыми журналистскими расследованиями смотрите по четвергам в 20.30.
Новостная дискуссионная передача "Народу важно" с Юрием Николаевым и Михаилом Комашко претерпела визуальные изменения и начнет трансляцию из обновленной студии. Смотрите обзоры событий за неделю и обсуждение с гостями Нарвской телестудии самых важных для Ида-Вирумаа тем по субботам в 19.10.
Традиционно следом, в 20.15, смотрите выпуск внешнеполитической "Орбиты" с сюжетами и обзорами главных зарубежных событий недели. Ведущие - Александра Мяннарт и Юлия Балий.
Новые серии популярного проекта
О сохранении природы и экологии расскажет новый сезон программы "Эко? Логично" с ведущими Юлией Левой и Аленой Бойцовой. Первые серии будут посвящены водным ресурсам Ида-Вирумаа.
В самом первом выпуске узнаем, насколько чистая вода течет из кранов и как выглядит очистка сточных вод на северо-востоке страны.
Смотрите новые серии проекта по четвергам в 20.50.
Премьеры
В осеннем сезоне в эфир ETV+ выйдет ряд совершенно новых проектов.
7 сентября, в субботу, стартовала еженедельная передача об эстонском языке и культуре "Мельница". Как выучить эстонский? Литература, музыка, эстонское кино - об этом расскажут ведущие и гости передачи. Послушаем музыку, посмотрим отрывки из культовых кинофильмов.
С 20 сентября по пятницам в эфир начнет выходить новый тревел-проект "Трасса 66. Америка по обе стороны дороги". Передача поведает историю самой известной автомагистрали Америки, простирающейся от Чикаго до побережья Тихого океана, и расскажет о том, какой след она оставила в американской культуре.
В начале ноября в эфир выйдет новый документальный проект о жизни в Таллиннском зоопарке - уникальные кадры из жизни его обитателей и рассказы тех, кто постоянно работает с животными, переживая вместе с ними все радостные и трагические моменты.
Кино и сериалы
Отвлечься от повседневности и отдохнуть перед экраном помогут комедийные, мелодраматические, криминальные и исторические фильмы и сериалы зарубежного производства.
Программу телепремьер начнут комедийный сериал "18-летний олигарх" (Украина, 2020) и криминальный сериал "Мышеловка для кота" (Украина, 2019).
Из новинок следует отметить и премьерный показ многосерийного мелодраматического телесериала "Обещание" (Испания, 2023): по сюжету, Хана получает работу в поместье Ла Промеса в награду за спасение сына маркиза, но никто не догадывается, что у нее есть свои планы, в которые входят месть за смерть матери и поиски пропавшего брата.
В эфир запланирована также классика французского кино и новые документальные фильмы.
Программа телепередач, фильмов и сериалов ETV+ доступна для просмотра на медиаплатформе "Jupiter+".