Суд наказал нарвитянина, воспользовавшегося поддельным польским документом

Андрея (44), который управлял автомобилем BMW, задержали в Нарве в декабре прошлого года.

Когда полицейские начали проверять его водительские права, мужчина передал полицейскому поддельный документ, похожий на водительские права Республики Польша, с фотографией и именем Андрея.

Обман был обнаружен сразу, а податель поддельного документа также был задержан на двое суток.

Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту, которое закончилось вынесением приговора Вируским уездным судом. В нем за использование поддельного документа нарвитянин был приговорен к условному сроку в один год и три месяца с испытательным сроком в полтора года.

Кроме того, он должен заплатить 1446 евро для покрытия судебных издержек.