Профсоюзы - за продолжение перевода трудового законодательства на русский язык

Перевод законов не только повышает осведомленность русскоязычных сотрудников о своих правах, но и способствует предотвращению трудовых споров и более эффективному разрешению трудовых конфликтов, сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов.

Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Кайя Васк, консультирующая членов профсоюзов более 20 лет, подтверждает это на основании своего опыта: "Я юрист и знаю, что трудовые договоры и законы часто сложны и содержат юридическую терминологию, которую русскоязычный работник не сможет понять без перевода".

Если законы и поправки к ним будут доступны только на эстонском языке, русскоязычный сотрудник будет лишен важных знаний, необходимых для защиты своих прав. В этом случае работодателю легче воспользоваться в свою пользу незнанием работника.

Васк добавила, что перевод законов на русский язык помогает сбалансировать отношения между работодателем и работником благодаря тому, что русскоязычный работник получает необходимую информацию и становится уверенным.

По мнению профсоюзов, государство должно продолжить перевод трудового законодательства на русский язык, чтобы обеспечить всем работникам равные возможности по защите своих прав в рамках трудовых отношений.

Как отметили профсоюзы, если работники не знают своих прав или не понимают своих возможностей в случае возникновения проблем, количество жалоб, подаваемых в комиссию по трудовым спорам, неизбежно возрастет.

Число жалоб увеличится и в том случае, если работодатели будут пользоваться языковым барьером работников и заключать с ними незаконные договоры. Работник, права которого нарушены, скорее всего, обратится в комиссию по трудовым спорам. При этом количество жалоб в комиссии и так очень велико.

Опыт профсоюзных лидеров показывает, что работники, хорошо информированные о своих правах, реже вступают в споры с работодателями. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Министерство юстиции продолжило переводить трудовое законодательство на русский язык, а русскоязычные работники имели равное понимание своих прав и обязанностей наряду с эстоноязычными коллегами.