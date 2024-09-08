Заседания Комиссии по рассмотрению трудовых споров в основном переместились в интернет. С сентября очные встречи возможны в трех офисах комиссии: в Тарту, Йыхви и Таллинне, а также в Пярнуском государственном доме.https://rus.postimees.ee/8091994/trudovye-spory-peremestilis-v-internet
Трудовые споры переместились в интернет
Специалист по коммуникациям Трудовой инспекции Даяана-Джессика Вахер сообщила, что доля виртуальных заседаний с конца 2020 года стабильно растет, и как работники, так и работодатели предпочитают участвовать в заседаниях через интернет пишет rus.postimees.ee.
Возможность очных встреч предоставляется в четырех городах, однако работник или работодатель могут урегулировать трудовой спор и онлайн. Если нет возможности подключиться к интернету, это можно сделать в государственных домах.
Специалист по коммуникациям объяснила, что виртуальные заседания помогают Трудовой инспекции экономить как транспортные расходы, так и рабочие часы сотрудников. Вахер привела пример, что в небольших населенных пунктах часто проходят лишь единичные заседания, но на поездку туда и обратно могло уходить несколько часов.