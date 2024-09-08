Трудовые споры переместились в интернет

Специалист по коммуникациям Трудовой инспекции Даяана-Джессика Вахер сообщила, что доля виртуальных заседаний с конца 2020 года стабильно растет, и как работники, так и работодатели предпочитают участвовать в заседаниях через интернет пишет rus.postimees.ee.

Возможность очных встреч предоставляется в четырех городах, однако работник или работодатель могут урегулировать трудовой спор и онлайн. Если нет возможности подключиться к интернету, это можно сделать в государственных домах.

Специалист по коммуникациям объяснила, что виртуальные заседания помогают Трудовой инспекции экономить как транспортные расходы, так и рабочие часы сотрудников. Вахер привела пример, что в небольших населенных пунктах часто проходят лишь единичные заседания, но на поездку туда и обратно могло уходить несколько часов.