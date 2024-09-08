Новым председателем Партии реформ избран Кристен Михал

"Мы уникальны в эстонской политике. Благодаря рабочей культуре, которая не оставляет ни одного трудного вопроса без ответа; уважению, которое рождается от компетентности и выполнения работы, а не от восторженных кивков. Наша миссия актуальна: самодостаточная нация, рост благосостояния и укрепление среднего класса, надежная защита для роста экономики и семей, западное направление и культура, и самое главное, надежда – мы всегда работаем для лучшего будущего даже в трудные времена", – сказал Михал.