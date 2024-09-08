На состоявшемся в воскресенье съезде Партия реформ утвердила своим новым лидером Кристена Михала, за которого было отдано более 80% голосов.
Новым председателем Партии реформ избран Кристен Михал
Кристен Михал набрал 664 голоса на выборах председателя правления. Всего в выборах приняли участие 818 членов партии, сообщает rus.err.
Михал заявил, что хочет сохранить командный дух в партии, созданный для общего пространства ценностей.
"Мы уникальны в эстонской политике. Благодаря рабочей культуре, которая не оставляет ни одного трудного вопроса без ответа; уважению, которое рождается от компетентности и выполнения работы, а не от восторженных кивков. Наша миссия актуальна: самодостаточная нация, рост благосостояния и укрепление среднего класса, надежная защита для роста экономики и семей, западное направление и культура, и самое главное, надежда – мы всегда работаем для лучшего будущего даже в трудные времена", – сказал Михал.
До Михала Партию реформ с 2018 года возглавляла бывший премьер-министр Кая Каллас, которая в июне этого года была выдвинута кандидатом на пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.