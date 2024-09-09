Кассы здоровья предупреждает о риске сокращения планового лечения

Дефицит бюджета Кассы здоровья в 2025 году прогнозируется на уровне 190 млн евро, и в правительстве обсуждают, как и в какой степени его покрыть.

На прошлой неделе стало известно, что министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) предлагает изменить закон, чтобы Касса здоровья могла взять недостающие деньги из своего резерва, который составляет около 700 млн евро. Однако министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) скептически относится к этому плану и ожидает от всех министерств сокращения расходов в своей сфере.

По словам Сиккут, урезать бюджет Кассы здоровья на 190 млн евро невозможно, поэтому дефицит должен быть покрыт хотя бы частично.

Член правления Кассы здоровья Пилле Банхард сказала, что учреждение уже нашло возможность сократить расходы в следующем году на 21 млн евро и рассчитывает, что дальнейших сокращений удастся избежать.

Кроме того, расходы людей на здравоохранение в Эстонии, то есть самофинансирование этих расходов, составляют 23% (по данным за 2022 год). В странах ЕС средний показатель значительно ниже - 15%.

Если Кассу здоровья все же обяжут урезать расходы в большем объеме, то реальная возможность экономии видится в сокращении объемов оказываемых медицинских услуг. Такие услуги, оплачиваемые по договорам с поставщиками услуг здравоохранения, составят в следующем году более 1,9 млрд евро, или почти 80% бюджета Больничной кассы. Речь идет об услугах семейных врачей, врачей-специалистов, стоматологов, больниц, акушерок, школьных медсестер и скорой помощи. Остальные 20% бюджета в основном уходят на оплату скидок по рецептурным препаратам и больничных.

- В таком случае будет поставлено на паузу плановое лечение, которое, по оценке медицинского работника, не требует немедленного вмешательства. Такие примеры, когда невозможность попасть к врачу за два-три дня не представляет угрозы жизни человека, например, операции на коленных и бедренных суставах. Конечно, людям станет хуже, качество жизни упадет, но прямой угрозы жизни нет. Это такие строки бюджета, которые, наверное, врачи и больницы тоже будут смотреть, что по ним очереди можно увеличить при необходимости, - пояснила Банхард.

По оценке Кассы здоровья, урезание расходов на каждые 10 млн евро означало бы увеличение очередей примерно для 10 000 человек, включая 8000 амбулаторных визитов и 1500-2000 случаев лечения в больнице.