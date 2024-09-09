За выходные спасатели несколько раз выезжали на тушение пожаров

Спасатели потушили пожар пеной к 23:27. Сотрудники предприятия, где случилось возгорание, остались наблюдать за пожаром. О происшествии был проинформирован Департамент окружающей среды.

7 сентября в 13:19 спасатели были вызваны в жилой дом на улице Пуру в Ахтмеском районе города Кохтла-Ярве, где свидетели заметили задымление в подъезде квартирного дома. Причиной дыма стало пригорание еды в одной из квартир. Спасатели проветрили помещения и лестничную клетку, а также провели домашнюю консультацию, поскольку в квартире не работал детектор дыма.

Днем 7 сентября спасатели отправились в деревню Вайвара в Нарва-Йыэсуу, где под линиями электропередач горело 250 квадратных метров дров, кустов и пней. Пожар был ликвидирован в 16:43.

Уже поздним вечером 7 сентября было зафиксировано задымление в поле в поселке Ольгина в Нарва-Йыэсуу. Пластиковые стеновые или потолочные панели были сожжены в полевых условиях. Пожар был ликвидирован к 23.58. Спасатели напоминают, что мебель, пропитанную или окрашенную древесину, шины, кабели, пластик, одежду и строительный мусор нельзя сжигать в огне, так как их сжигание напрямую отравляет природу и людей.

8 сентября в 12:50 поступило сообщение об утечке топлива из автомобиля на стоянке магазина на проспекте Кангеласте в городе Нарва. Спасатели подняли фургон с помощью пневматических средств, течь закрыли, пролитое топливо абсорбировали впитывающим материалом.

Поздним вечером 8 сентября в центр тревоги поступил сигнал о запахе гари в подъезде 9-этажного жилого дома на улице Харидусе в Йыхви. Спасатели проверили дом, на 6 этаже немного чувствовался запах гари. Была проверена одна квартира, где пожарной опасности не было, но поскольку в квартире не было датчика дыма, жильца оштрафовали в упрощенном порядке.