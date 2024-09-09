ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА! "Театр ЯРГ" расскажет историю взросления

Почему именно с этой постановки театр начинает новый сезон?

- Все очень просто, - отвечает руководитель театра и режиссер Татьяна Кундозерова. - Во-первых, потому что это одна из последних постановок, премьера которой состоялась весной, и не все ее могли посмотреть, а во-вторых, потому что уже 14 сентября труппа отправляется на международный фестиваль в Ригу "MäraFest". Так что этот показ будет как генеральная репетиция, поможет вспомнить, за что мы получили шесть актерских и режиссерскую премии в прошлом сезоне. Очень надеемся, что зрители придут.

Спектакль для всей семьи, Татьяна советует посмотреть его родителям вместе со своими детьми, потому что пьеса поднимает важные жизненные вопросы.

Автор написала эту историю в форме монолога от лица главного героя - подростка по имени Саша, который требует от родителей, чтобы те называли его Мот. Он единственный живой и настоящий герой в этом мире. Остальные персонажи можно назвать условными. Главный герой живет в счастливой семье (как ему кажется), пока отец не объявляет, что уходит к другой женщине. Весь его идеальный мир рушится, оказывается, что никакой гармонии в семье и не было - только бесконечное вранье. Подросток приводит домой бомжиху Лизу, которая, по его мнению, совсем не врет. Она постоянно молчит или бубнит единственную фразу: "Ганди молчал по субботам…". Это его протест против фальши и притворства.

Этот спектакль - своеобразная история о взрослении. Режиссер Татьяна Кундозерова создала собственную интерпретацию этого произведения - главную роль исполняют несколько актеров. Есть и другие режиссерские находки, которые позволяют зрителю глубже проникнуться в происходящее на сцене. Надо просто идти и смотреть.