Янек Пахка: Провальная кадровая политика Кохтла-Ярвеского горуправления обходится дорого

Город Кохтла-Ярве судится с ТОО "Atko Liinid" (далее "Atko"). Сумма иска, который "Atko" предъявил городу, превышает 600000 евро. Этим казусом занимался юрист горуправления, который, по моему личному мнению, был в этом здании единственным юристом, знавшим свое дело. Почему был? Да потому, что "для достижения эффективности", как городские власти объясняли проведенную в июне реформу кадров, потребовалось сократить его должность.

Но вернемся к делу. Все необходимые документы для данного судебного разбирательства подготовил именно этот юрист, он представлял интересы города в суде, и в результате многолетнего судебного процесса в административном суде город Кохтла-Ярве одержал победу. Все требования "Atko" на сумму более 600000 евро были полностью отклонены административным судом.

Такие споры, в которых замешаны крупные суммы, как правило, не ограничиваются судом первой инстанции, и это дело не стало исключением. В приказе о сокращении вышеупомянутого юриста было указано, что его обязанности возьмут на себя юристы городской канцелярии. Однако теперь выяснилось, что для представления интересов города в апелляционном суде был нанят адвокат из адвокатского бюро "NOVE".