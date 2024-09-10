На одном примере покажу, насколько неудачной оказалась политика Кохтла-Ярвеского горуправления в сфере персонала и к чему привело сокращение толковых чиновников, взгляды которых не устраивали коалиционных политиков и членов горуправления.
Янек Пахка: Провальная кадровая политика Кохтла-Ярвеского горуправления обходится дорого
Город Кохтла-Ярве судится с ТОО "Atko Liinid" (далее "Atko"). Сумма иска, который "Atko" предъявил городу, превышает 600000 евро. Этим казусом занимался юрист горуправления, который, по моему личному мнению, был в этом здании единственным юристом, знавшим свое дело. Почему был? Да потому, что "для достижения эффективности", как городские власти объясняли проведенную в июне реформу кадров, потребовалось сократить его должность.
Но вернемся к делу. Все необходимые документы для данного судебного разбирательства подготовил именно этот юрист, он представлял интересы города в суде, и в результате многолетнего судебного процесса в административном суде город Кохтла-Ярве одержал победу. Все требования "Atko" на сумму более 600000 евро были полностью отклонены административным судом.
Такие споры, в которых замешаны крупные суммы, как правило, не ограничиваются судом первой инстанции, и это дело не стало исключением. В приказе о сокращении вышеупомянутого юриста было указано, что его обязанности возьмут на себя юристы городской канцелярии. Однако теперь выяснилось, что для представления интересов города в апелляционном суде был нанят адвокат из адвокатского бюро "NOVE".
Совершенно "случайно" в реестре документов отсутствуют какие-либо ссылки на договор с адвокатским бюро, поэтому сложно оценить финансовую нагрузку на бюджет от этой сделки. Но, учитывая масштаб и сложность дела, а также немного зная внутреннюю кухню, предполагаю, что гонорар адвоката может составить от 20000 до 30000 евро.
В соответствии с долгосрочной судебной практикой, внешние расходы на правовую помощь возмещаются с истца в пользу административного органа только в том случае, если дело выходит за рамки повседневной основной деятельности административного органа (постановления Госсуда 3-3-1-63-10, п. 32 и 3-20-1280/62, п. 15). Таким образом, даже в случае победы эти расходы на адвоката останутся на плечах города, а не проигравшей стороны, поскольку дело не выходит за рамки повседневной основной деятельности горуправы Кохтла-Ярве.
В заключение можно сказать, что представление об эффективной организации работы в глазах центристов и социал-демократов Кохтла-Ярве влечет за собой дополнительные расходы для городского бюджета, а неспособность мэра эффективно организовать работу горуправы может привести к тому, что десятки тысяч евро налогоплательщиков снова будут выброшены на ветер.