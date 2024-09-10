Экономика Эстонии все еще продолжает двигаться по нисходящей траектории, но заметны и первые признаки улучшения. Наибольшую надежду на экономический рост дает ожидаемое снижение процентных ставок, что улучшит ситуацию на экспортных рынках и простимулирует внутренние инвестиции.
Михкель Нестор: В экономике забрезжил луч надежды
Самой большой проблемой является состояние внешней торговли. Хотя экспорт услуг оставался в плюсе, он не смог компенсировать трехпроцентного снижения экспорта товаров. Однако можно ожидать, что спад экспорта прекратится в ближайшее время. Предвестник этого, рост промышленного производства, пока еще не набрал прежние обороты, но опросы предпринимателей показывают, что в промышленности появились новые заказы.
Самой большой проблемой для эстонского экспорта стало давление процентных ставок на страны Северной Европы с высокой задолженностью. Именно на продукты, требующие кредитного капитала, такие как недвижимость, спрос сократился почти до нуля. Однако теперь центральные банки Европы и Швеции начали снижать процентные ставки. Согласно текущим прогнозам, к концу следующего года ключевые процентные ставки снизятся наполовину по сравнению с нынешним годом. Хотя возвращение к нулевым процентным ставкам не представляется вероятным, это оставит в экономике Финляндии и Швеции несколько миллионов, которые можно будет направить на потребление и инвестиции.
В то время как в случае экспорта уже есть позитивные признаки, ситуация с внутренним потреблением не столь однозначна. Согласно статистике ВВП, потребительские расходы домохозяйств во втором квартале снизились на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Результаты последних месяцев остаются слабыми и в сфере розничных продаж.
Серьезных объективных причин для сдерживания потребления нет, но и позитивных факторов прибавляется не так много. Уровень занятости в Эстонии очень высок, что ограничивает его дальнейший рост, а также рост потребления.
Рост номинальной заработной платы демонстрирует признаки замедления, хотя более низкая инфляция означает, что реальные доходы людей выше, чем во времена, когда рост средней брутто-зарплаты в год выражался двузначными цифрами.
"Сохраняется надежда, что в следующем году некоторые инвестиционные планы осмелятся достать из ящика".Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Что касается инфляции, то, несмотря на улучшение ситуации, она по-прежнему выше, чем в соседних с нами странах. Если в Латвии и Литве показатель инфляции снизился до одного процента или даже ниже, в Эстонии в августе соответствующий показатель составил 3,4%. Это, конечно, отчасти объясняется повышением налога с оборота, но даже после этой коррекции разрыв с соседями остается большим.
Сдерживающее влияние инфляции на потребление продлится дольше, поскольку в следующем году будет еще одно повышение налога с оборота. На фоне всех этих новостей об инфляции, повышении налогов и плохой экономической ситуации в Эстонии потребительская уверенность эстоноземельцев также упала до чрезвычайно низкого уровня, и потребуется время на ее восстановление.
Удивительным образом улучшились показатели ВВП во втором квартале за счет инвестиций в основной капитал, которые увеличились почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это, скорее всего, не связано с бурным желанием частного сектора инвестировать. В частности, инвестиции в машины и оборудование сократились по сравнению с прошлым годом примерно на 15%, а инвестиции в жилищное строительство - на целых 20%. Однако именно строительная деятельность помогла выйти в плюс, поскольку инвестиции в другие здания и инфраструктуру выросли почти наполовину по сравнению с прошлым годом.
Руку помощи протянул государственный сектор, который в последнее время активно развивает, например, оборонную инфраструктуру. Однако в перспективе возможно улучшение ситуации и с частными инвестициями. Помимо низкого спроса, их до сих пор сдерживали высокие процентные ставки и общая экономическая неопределенность. Сохраняется надежда, что в следующем году они начнут смягчаться и, возможно, некоторые инвестиционные планы осмелятся достать из ящика.