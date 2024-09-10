Михкель Нестор: В экономике забрезжил луч надежды

Рост номинальной заработной платы демонстрирует признаки замедления, хотя более низкая инфляция означает, что реальные доходы людей выше, чем во времена, когда рост средней брутто-зарплаты в год выражался двузначными цифрами.

"Сохраняется надежда, что в следующем году некоторые инвестиционные планы осмелятся достать из ящика". Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

Что касается инфляции, то, несмотря на улучшение ситуации, она по-прежнему выше, чем в соседних с нами странах. Если в Латвии и Литве показатель инфляции снизился до одного процента или даже ниже, в Эстонии в августе соответствующий показатель составил 3,4%. Это, конечно, отчасти объясняется повышением налога с оборота, но даже после этой коррекции разрыв с соседями остается большим.

Сдерживающее влияние инфляции на потребление продлится дольше, поскольку в следующем году будет еще одно повышение налога с оборота. На фоне всех этих новостей об инфляции, повышении налогов и плохой экономической ситуации в Эстонии потребительская уверенность эстоноземельцев также упала до чрезвычайно низкого уровня, и потребуется время на ее восстановление.

Удивительным образом улучшились показатели ВВП во втором квартале за счет инвестиций в основной капитал, которые увеличились почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это, скорее всего, не связано с бурным желанием частного сектора инвестировать. В частности, инвестиции в машины и оборудование сократились по сравнению с прошлым годом примерно на 15%, а инвестиции в жилищное строительство - на целых 20%. Однако именно строительная деятельность помогла выйти в плюс, поскольку инвестиции в другие здания и инфраструктуру выросли почти наполовину по сравнению с прошлым годом.

Руку помощи протянул государственный сектор, который в последнее время активно развивает, например, оборонную инфраструктуру. Однако в перспективе возможно улучшение ситуации и с частными инвестициями. Помимо низкого спроса, их до сих пор сдерживали высокие процентные ставки и общая экономическая неопределенность. Сохраняется надежда, что в следующем году они начнут смягчаться и, возможно, некоторые инвестиционные планы осмелятся достать из ящика.