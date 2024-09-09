Прошедшее лето в Эстонии оказалось теплее и дождливее обычного

Климатическим летом считается период, когда среднесуточная температура воздуха постоянно превышает +13 °С.

Средняя летняя температура воздуха этим летом составила 17,8°С (норма 16,4°С). Среднее количество осадков в Эстонии составило 238 мм (109% нормы), норма 218 мм. Летом в Эстонии было в среднем 849 солнечных часов, или 105% нормы (норма - 809 часов).

Этим летом в Эстонии было две волны тепла

Первая волна тепла произошла с 26 июня по 1 июля, при этом максимальные температуры достигали 27 °C и выше в течение трех-шести дней подряд.

Вторая волна тепла прошла с 23 по 27 июля, когда кое-где максимальная температура воздуха поднималась до 27 °С и выше в течение трех-четырех дней подряд. Особо опасной волны тепла (30°C в течение трех и более дней) этим летом не было.

Самым теплым месяцем был июль

Средняя температура воздуха в Эстонии в июле составила 18,9 °С (норма 17,8 °С). С 1922 года июль был теплее за последние 18 лет. Июль был одинаково теплым и в 1999, и в 2006 году. Во второй половине июля также была одна короткая волна тепла.

Самым холодным месяцем лета стал июнь, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила 16,8 °С (норма 14,8 °С). Хотя июнь был самым прохладным из летних месяцев, июнь оказался одним из самых теплых за длинный ряд наблюдений.