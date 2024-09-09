Как сообщает Агентство окружающей среды, климатическое лето в этом году в Эстонии началось 16 мая, что на две недели раньше среднего многолетнего показателя и на три недели раньше, чем в прошлом году. Средняя температура была выше обычного, и даже с началом сентября климатическое лето еще не закончилось
Прошедшее лето в Эстонии оказалось теплее и дождливее обычного
Климатическим летом считается период, когда среднесуточная температура воздуха постоянно превышает +13 °С.
Средняя летняя температура воздуха этим летом составила 17,8°С (норма 16,4°С). Среднее количество осадков в Эстонии составило 238 мм (109% нормы), норма 218 мм. Летом в Эстонии было в среднем 849 солнечных часов, или 105% нормы (норма - 809 часов).
Этим летом в Эстонии было две волны тепла
Первая волна тепла произошла с 26 июня по 1 июля, при этом максимальные температуры достигали 27 °C и выше в течение трех-шести дней подряд.
Вторая волна тепла прошла с 23 по 27 июля, когда кое-где максимальная температура воздуха поднималась до 27 °С и выше в течение трех-четырех дней подряд. Особо опасной волны тепла (30°C в течение трех и более дней) этим летом не было.
Самым теплым месяцем был июль
Средняя температура воздуха в Эстонии в июле составила 18,9 °С (норма 17,8 °С). С 1922 года июль был теплее за последние 18 лет. Июль был одинаково теплым и в 1999, и в 2006 году. Во второй половине июля также была одна короткая волна тепла.
Самым холодным месяцем лета стал июнь, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила 16,8 °С (норма 14,8 °С). Хотя июнь был самым прохладным из летних месяцев, июнь оказался одним из самых теплых за длинный ряд наблюдений.
С 1922 года июнь был теплее за девять лет. Такой же теплый июнь был также в 1961 и 2022 годах. В последней декаде июня пришла первая волна летней жары. Высокая температура воздуха принесла на обе станции мониторинга новый рекорд июньской жары: 28 июня максимальная температура воздуха поднялась до 30,7 °C в Хелтермаа и 31,5 °C в Вяйке-Маарья.
Среднее количество летних осадков в Эстонии составило 238 мм (109% нормы), норма 218 мм. Считая с 1922 года, лето этого года достойно 30-го места по количеству осадков.
Всего за три летних месяца в большинстве мест количество осадков выпало больше нормы, но кое-где в Западной Эстонии количество осадков было меньше нормы.
Самая сильная гроза обрушилась на Пярну днем 3 июня, когда чуть менее чем за пару часов выпало 46 мм дождевой воды (59% месячной нормы осадков), из них 35 мм выпало за 50 минут.
Самый дождливый месяц был июль
Среднее количество осадков в Эстонии в июле составило 109 мм (норма 67 мм). С 1922 года самые влажные июль были в 1990 и 1942 годах.
В июле было много дождей, но количество осадков сильно различалось от региона к региону. В большинстве мест осадков выпало больше нормы, но в некоторых местах дождей было меньше нормы. Кое-где очень сильные проливные дожди вызвали наводнения.
В июле только один день (10 июля), когда ни одна из станций мониторинга не зафиксировала дождя.
Июль также отличался очень сильными дождями. По сравнению с предыдущими годами, в июле этого года было больше случаев, когда за 10 минут выпало более 10 мм дождевой воды. Случаи, когда за 10 минут идет дождь 15 мм и более, случаются не каждый год. Этим летом в июле таких инцидентов было пять.
В конце июля, днем 28 июля, сильный дождь достиг Эстонии. Особенно сильный дождь шел 29 и 30 числа. Июль в Центральной и Южной Эстонии, когда суточное количество осадков достигает 60–100 мм. Из-за обильных дождей были затоплены как сельскохозяйственные, так и садовые угодья, а также кое-где были затоплены некоторые участки дорог. Сильные порывы ветра, сопровождавшие гром, также стали причиной образования в некоторых местах бурелом.
Самый солнечный месяц был июнь
Летом в Эстонии было в среднем 849 солнечных часов, или 105% нормы (норма - 809 часов).
Среднее количество солнечного света в Эстонии в июне составило 327 часов (норма 275 часов).