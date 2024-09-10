Волость Тойла ударила по рукам с Союзом архитекторов Эстонии, который поможет подготовить и организовать конкурс проектов здания Тойлаской основной школы. Строительство нового здания школы на 180 мест должно быть завершено в 2027 году.
С обликом нового здания Тойлаской школы определятся в начале следующего года
- Прежде всего с помощью архитектора-консультанта необходимо определить исходные задачи архитектурного конкурса. Консультант также поможет собрать жюри и будет участвовать в работе до принятия окончательного решения, - пояснил советник по развитию Тойлаской волости Мехис Луус. - Срок подачи конкурсных работ в самом крайнем случае придется на конец года, - добавил он.
Согласно текущему плану, жюри выберет победителя в феврале следующего года. Как только будет известно архитектурное решение для нового здания школы, можно будет приступить к проектированию.
Однако в первую очередь необходимо решить, стоит ли использовать для обучения старое школьное здание с башней, построенное в начале прошлого века как дом для прислуги комплекса Оруского дворца, где в настоящее время располагаются начальные классы и музыкальная и художественная школы.
Мнение специалиста приветствуется
- Архитекторы как специалисты лучше всего могут оценить, можно ли и каким образом задействовать старый дом или его элементы и какую дополнительную ценность это принесет, - сказал Мехис Луус.
Важным условием является то, что новое здание школы должно иметь класс энергоэффективности "А", то есть почти нулевое энергопотребление. В ходе конкурса также нужно найти решение для спортивного зала, определиться с его расположением на участке и архитектурной целостностью с учетом других построек.
Учитывая текущие цены на строительство, волостная управа оценивает стоимость школьного здания площадью 2130 квадратных метров в 7,35 миллиона евро, большая часть которых поступит в виде государственной поддержки. К этому следует добавить стоимость спортивной инфраструктуры площадью 4000 квадратных метров в размере 800000 евро, которая не покрывается субсидией на образование.
Не просто здание, а символ
Родительница и член правления НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks" Мария Ронк сказала, что она выступает за сохранение старого школьного здания с башней. "Это символ Тойла, а не просто старое здание. Оно прекрасно простояло более ста лет и, возможно, простоит еще сто или двести лет. Когда заговорили о новом здании основной школы, я и представить себе не могла, что кому-то придет в голову снести старое здание".
Ронк признала, что находится в сложной ситуации. С одной стороны, ей хотелось бы высказать свое мнение по вопросу строительства нового здания школы. С другой стороны, она одна из четверти сотни родителей, которые обратились в Тартуский административный суд, поскольку недовольны решением волостного собрания о реорганизации деятельности Тойлаской гимназии.
Напомним, весной Тойлаское волостное собрание постановило, что с 1 сентября 2026 года в Тойла прекратится предоставление гимназического образования и при поддержке Министерства образования и науки там будет построена новая основная школа. Родители, обратившиеся в суд, утверждают, что волость должна была принять взвешенное решение, учесть мнение общины, привлечь экспертов и провести исследования о том, что повлечет за собой такое важное решение.
Первое судебное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о закрытии гимназической ступени в Тойла, состоится в апреле 2025 года.