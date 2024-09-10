С обликом нового здания Тойлаской школы определятся в начале следующего года

- Прежде всего с помощью архитектора-консультанта необходимо определить исходные задачи архитектурного конкурса. Консультант также поможет собрать жюри и будет участвовать в работе до принятия окончательного решения, - пояснил советник по развитию Тойлаской волости Мехис Луус. - Срок подачи конкурсных работ в самом крайнем случае придется на конец года, - добавил он.

Согласно текущему плану, жюри выберет победителя в феврале следующего года. Как только будет известно архитектурное решение для нового здания школы, можно будет приступить к проектированию.

Однако в первую очередь необходимо решить, стоит ли использовать для обучения старое школьное здание с башней, построенное в начале прошлого века как дом для прислуги комплекса Оруского дворца, где в настоящее время располагаются начальные классы и музыкальная и художественная школы.

Мнение специалиста приветствуется

- Архитекторы как специалисты лучше всего могут оценить, можно ли и каким образом задействовать старый дом или его элементы и какую дополнительную ценность это принесет, - сказал Мехис Луус.

Важным условием является то, что новое здание школы должно иметь класс энергоэффективности "А", то есть почти нулевое энергопотребление. В ходе конкурса также нужно найти решение для спортивного зала, определиться с его расположением на участке и архитектурной целостностью с учетом других построек.