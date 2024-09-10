В Ида-Вирумаа начинает работу ветеринарная клиника на колесах "Vetbuss"

- Когда мы работали в клинике для животных, нам часто звонили и просили прислать врача на дом. То собака была слишком большой или слишком пугливой для визита в клинику, то кошка сопротивлялась поездке в незнакомую обстановку, иногда у хозяина не было транспорта, - рассказала член правления ТОО "Vetbuss" Мария Вальтс, как возникла идея доставки ветеринарной помощи на дом к владельцу животного.