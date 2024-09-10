Вт, 10.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

В Ида-Вирумаа начинает работу ветеринарная клиника на колесах "Vetbuss"

Copy
"Команда "Vetbuss" любит выезжать на дом, как и наши клиенты любят, когда мы приезжаем к ним", - говорят сотрудники ветклиники на колесах.
"Команда "Vetbuss" любит выезжать на дом, как и наши клиенты любят, когда мы приезжаем к ним", - говорят сотрудники ветклиники на колесах. Фото: OÜ VETBUSS

Владельцы кошек и собак теперь могут вызвать ветеринара на дом даже по воскресеньям, когда клиники для животных не работают.

4 октября "Vetbuss", первая в южной Эстонии мобильная клиника для животных, завершит третий год своей работы.

- Когда мы работали в клинике для животных, нам часто звонили и просили прислать врача на дом. То собака была слишком большой или слишком пугливой для визита в клинику, то кошка сопротивлялась поездке в незнакомую обстановку, иногда у хозяина не было транспорта, - рассказала член правления ТОО "Vetbuss" Мария Вальтс, как возникла идея доставки ветеринарной помощи на дом к владельцу животного.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх