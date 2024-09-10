Владельцы кошек и собак теперь могут вызвать ветеринара на дом даже по воскресеньям, когда клиники для животных не работают.
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В Ида-Вирумаа начинает работу ветеринарная клиника на колесах "Vetbuss"
4 октября "Vetbuss", первая в южной Эстонии мобильная клиника для животных, завершит третий год своей работы.
- Когда мы работали в клинике для животных, нам часто звонили и просили прислать врача на дом. То собака была слишком большой или слишком пугливой для визита в клинику, то кошка сопротивлялась поездке в незнакомую обстановку, иногда у хозяина не было транспорта, - рассказала член правления ТОО "Vetbuss" Мария Вальтс, как возникла идея доставки ветеринарной помощи на дом к владельцу животного.