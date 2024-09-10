Еще одного украинца, участвовавшего в выманивании денег у жителей Ида-Вирумаа, отправили в тюрьму

Этот расположенный в Йыхви посылочный автомат тоже использовали в мошеннической схеме по крайней мере раз.

С перерывом всего в несколько дней Вируский уездный суд приговорил к тюремному заключению двух граждан Украины, участвовавших в мошеннических схемах по вымогательству денег у людей.