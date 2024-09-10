С перерывом всего в несколько дней Вируский уездный суд приговорил к тюремному заключению двух граждан Украины, участвовавших в мошеннических схемах по вымогательству денег у людей.
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Еще одного украинца, участвовавшего в выманивании денег у жителей Ида-Вирумаа, отправили в тюрьму
Вируский уездный суд в результате согласительного производства осудил 5 августа Максима (49), который в различных городах забирал и передавал неизвестным преступникам деньги, которые международная преступная группировка обманом выманивала у жителей Ида-Вирумаа.