Кайса Кукк стала чемпионкой Эстонии в марафоне, Шалкаускас - чемпионом в беге на 10 км

Работающая в полиции Кукк пробежала 42,195 км за время 2.49:17, что обеспечило ей восьмое место в Таллиннском марафоне. Поскольку раньше нее на финиш пришли только бегуны из стран Африки, то звание чемпионки Эстонии уверенно досталось ей. Ближайшая эстонская конкурентка Керту Кула пришла на финиш на шесть с половиной минут позже Кайсы Кукк.

Кайса Кукк, завоевавшая весной бронзовую медаль на чемпионате мира по бегу по лестнице и проводившая для любителей беговые тренировки в Ида-Вирумаа, сказала после завоевания титула чемпионки Эстонии, что для нее эта победа стала сюрпризом, ведь она решила участвовать в марафоне лишь накануне вечером. "Я довольно сильно рисковала, начала в быстром темпе и последние 12 км бежала в одиночестве. Это было психологически довольно тяжело. Чтобы завоевать медаль, можно было бежать и спокойнее, ведь отрыв был большой. Я очень рада, что второй год подряд стала чемпионкой Эстонии и установила рекорд Эстонии в зачете женщин 40 лет. У меня получилось очень хорошо", - сказала Кукк ERR.