ПЕРЕДОВИЦА Фестивали, меняющие облик Ида-Вирумаа

Несколько местных любителей культуры признались, что такой, как в дни фестивалей, жизнь в Силламяэ и Нарве могла бы быть всегда. Это говорит о том, насколько важны такие фестивали для привнесения новизны и свежести в жизнь местных жителей.

С другой стороны, именно из-за таких фестивалей люди из других уголков страны приезжают в северо-восточную Эстонию и обнаруживают помимо фестивальных концертов также перемены в здешних городах: появились новые здания, набережные и площади. Даже многовековой замок Германа и его окрестности в ходе нескольких реконструкций обрели свежее лицо. А местные жители, которых можно встретить перед сценой или в очереди за напитками, вовсе не враждебны, а весьма дружелюбны.

В целом подобные культурные мероприятия помогают формировать лицо Ида-Вирумаа, которое приглашает приезжать сюда снова и снова, а может быть, и остаться. За это спасибо организаторам этих фестивалей Владимиру Высоцкому и Хелен Сильдна, а также их помощникам.