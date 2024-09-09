Врачи обошли айтишников по стоимости труда

Согласно обзору портала вакансий CVKeskus.ee, при сравнении предложений по зарплатам, указанным в вакансиях, в самом выгодном положении находятся врачи, для которых предлагаемый диапазон зарплат составлял в среднем 3650–4150 евро. За ними идут руководители по продажам (1900-4000 евро) и специалисты ИТ-сектора (2900-3750 евро).

Специалистам по продажам в этом году предлагали зарплаты от 1650 до 3650 евро. В секторе продаж зарплату принято привязывать к результату труда, поэтому диапазон предлагаемых зарплат тут значительно шире по сравнению с другими областями.

Заработная плата руководителей по маркетингу в этом году варьировалась от 2400 до 3350 евро. Отметку в 3000 евро превысили и предложения по заработной плате руководителей объектов, которые колебались в среднем от 2750 до 3050 евро.

Высокие зарплаты в этом году предлагались и производственным руководителям - в среднем от 2700 до 2900 евро.

Заработная плата строителей составила в среднем 1900–2800 евро, слесарей по ремонту автомобилей - 2000–2650 евро, электриков - 1800–2600 евро. В вакансиях для работы за рубежом строителям предлагали до 4200 евро, а для работы на местном строительном рынке - 1650-2550 евро.

В секторе здравоохранения больше всего за год (на 20%) выросли предложения по зарплате для медсестер; в среднем им предлагалось от 2150 до 2650 евро.

Отметку в 2000 евро превысили также зарплаты, предлагаемые бухгалтерам (2150-2450 евро), сварщикам (2000-2350 евро) и специалистам по маркетингу (1800-2250 евро).

Зарплаты, предлагаемые учителям, составляли в среднем 1800–2000 евро. Самые лучшие для них предложения достигали 2800 евро.

Поварам в этом году предлагали в среднем 1500–1850 евро, работникам производственных линий - 1250–1750 евро, сборщикам - 1250–1700 евро, ассистентам - 1400–1700 евро, пекарям - 1300–1700 евро, водителям погрузчиков - 1400–1500 евро, работникам по обслуживанию клиентов - 1150-1350 евро, а уборщикам - 1100-1250 евро.