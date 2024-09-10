В сентябре спасатели проведут серию лекций по пожарной безопасности для дошкольников

В детских садах планируется провести образовательные игры и практические занятия о том, как вести себя в пожарной ситуации. Детям объяснят правила пожарной безопасности дома, обсудят пожароопасные ситуации, покажут, как работает спасательное оборудование и пожарные машины. "Если во время встречи спасательной команде придется отправиться на спасательное мероприятие, обучение будет прервано и мы назначим новое время", - отмечается в пресс-релизе Спасательного департамента.

- Мы организуем тренинги специально для дошкольников, которые в следующем году пойдут в школу. За детским садом наблюдают зоркие глаза взрослых дома. Первокласснику приходится самостоятельно справляться со многими ситуациями, и кто еще может поделиться мудростью пожарной безопасности лучше, чем спасатель. Если спаситель говорит, что свечи нельзя оставлять без присмотра, значит, так и есть. Дети очень хорошо разбираются в пожарной безопасности: знают, что правильно, а что нет, что можно и что нельзя делать, - объяснила Майла Лите, партнер по профилактике Идаского спасательного центра.

По словам Мейта Пеньйама, руководителя спасательной команды Кунда, прибытие спасателей всегда вызывает в детском саду большой ажиотаж. "Маленькие дети всегда с интересом и вниманием слушают спасателей. Мы используем наглядный материал, чтобы рассказывать о пожарной безопасности, обсуждать, знакомить со способами спасения и давать практические задания. Пожарная машина и используемые в ней технологии всегда вызывали интерес у детей, - сказал Пеньйам.

Во время тренировки спасатели создают дым и показывают детям, как работает детектор дыма.

Ежегодно спасатели проводят профилактические тренинги для дошкольников. Воспитатели и родители детского сада могут ознакомиться с обучающими материалами на сайте спасательной службы.