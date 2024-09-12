Нереальная реальность Фотозагадки от Надежды Пополитовой

Музейщики называют эту выставку уникальной, потому что впервые в этом зале автор представляется как фотограф, фотохудожник и живописец одновременно. Работы не имеют названий, каждый зритель, рассматривая ту или иную картину, воспринимает ее по-своему.

- Ассоциации - это нейронные связи с нашим миром, подсознанием, мировоззрением, багажом, накопленным за жизнь, - комментирует Надежда Пополитова. - Повторю слова своего мужа, известного художника Александра Пополитова, который не уставал говорить, что самый талантливый художник - это природа, а фотографу главное - поставить правильные рамки. Ограничив изображение, можно оставить загадку. Что я и сделала.

Что это? Автор фото не ограничивает фантазию зрителей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Ограниченные" сюжеты ставят много загадок, иногда непонятно, как и где сделаны эти снимки. Это неважно, главное, зритель создает собственные образы, сохраняя или мысленно дорисовывая картину в голове.

Надежда занимается фотографией профессионально, фотоаппарат почти всегда рядом - на прогулке, в саду, на кухне... Острый глаз замечает необычное в обычном, моменты, которые при определенных действиях превращаются в загадочные или сказочные сюжеты.

- На этих фото нет никакой обработки, только игра света и теней, - объясняет она. - Поэтому бокал "кривой", а дом - "пляшущий"... Вспомните картины Пикассо - он так видел и писал, а я фотографирую и выделяю кусочки, из которых рождаются образы.

Это тоже реальность, пойманная острым взглядом фотохудожника. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Благодаря сотрудникам музея была возможность напечатать эти фото на холстах, что усиливает впечатление живописи.

Художественные работы у Надежды тоже есть. Автор подчеркивает, что не считает себя художником, потому что вообще не умеет рисовать, но в технике акриловой заливки образы рождают краски.

- Привлекает непредсказуемость результата, - объясняет она. - Ты должен правильно развести краски, разлить их на полотно и поворачивать его, раздувая краски феном, трубочкой или по-другому. В итоге появляется то, что вызывает у тебя определенные ассоциации, гармонию или наоборот.

Одну из стен галереи занимают архивные фотографии, самые старые сделаны в 1986 году, самые новые - в начале 2000-х. Это не просто лица, фотоаппарат в руках фотохудожника - это тоже своего рода картины.

Экспозиция открыта до 11 октября.