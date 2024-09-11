Городское управление вновь пытается сдать в аренду помещения на Кескаллеэ, 20 в Ярвеской части города, где несколько лет назад находилась контора "Swedbank", а в 2023 году располагался детский творческий центр "Grow Up".
Кохтла-Ярвеское горуправление ищет арендаторов
С весны текущего года площадь 177,9 кв. м на первом этаже вновь опустела.
Как сообщает сайт горуправления, аукцион состоится 16 сентября, заявлений от участников ждут до 13 сентября.
Начальная цена аренды составляет 2 евро за квадратный метр, срок договора - 5 лет.