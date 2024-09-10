Министр здоровья Рийна Сиккут направила на рассмотрение правительства предложение увеличить плату за визит к специалисту для работающих людей до 20 евро, пишет rus.err.
Плата за визит к врачу может вырасти вчетверо
Для пенсионеров и детей плату за визит планируют оставить на прежнем уровне.
За обращение к семейному врачу плата за визит сейчас не взимается и вводить ее не планируется, но при обращении в отделение неотложной помощи (EMO), вероятно, нужно будет заплатить 20 евро. По словам Сиккут, это может способствовать изменению поведения людей в желаемом направлении, то есть побудить их искать помощи у семейных врачей, а не обращаться сразу в отделения неотложной помощи.
Предложение также включает увеличение платы за койко-место в больнице с текущих 2,5 евро до пяти евро. Плата за рецепт вырастет с 2,5 евро до 3,5 евро, и это, по словам Сиккут, окажет наибольшее влияние на бюджет, так как в Эстонии ежегодно выписываются миллионы рецептов.
Министр Сиккут признала, что повышение цен является значительным. "Но это увеличение доли самофинансирования мы распределяем среди большего числа людей, и оно в основном коснется тех, у кого доходы и здоровье лучше. Таким образом, мы сможем облегчить нагрузку для тех, кому сейчас это действительно не по силам", - пояснила она.
Ожидается, что благодаря этим изменениям в государственный бюджет будет поступать дополнительно около 15 миллионов евро в год.
- В текущей бюджетной ситуации, когда все дополнительные доходы от налогов идут на закупку боеприпасов, это позволит сохранить нынешний уровень услуг в здравоохранении, если мы используем резервы, которые были накоплены для этой цели. Но в долгосрочной перспективе дополнительное финансирование здравоохранения, безусловно, необходимо, - отметила Сиккут.
Вместе с повышением платы для части населения министр здоровья предлагает снизить долю самофинансирования при оказании сестринской помощи с 15% до 10%. Сейчас стоимость 36-дневного пребывания на лечении для пациента составляет в среднем 804 евро. Изменение в данном случае снизит стоимость на 261 евро, что коснется 13 000 человек, 80% из которых - люди в возрасте 65 лет и старше.
Министр здоровья считает вероятным, что предложение будет принято в ходе бюджетных переговоров правительства.
Правительство вновь собралось во вторник в 9 утра, чтобы обсудить государственный бюджет на следующий год.
Плата за визит - это дополнительная сумма, которую поставщик медицинских услуг имеет право требовать от застрахованного лица при оказании медицинских услуг, оплачиваемых Кассой здоровья.
Согласно постановлению правительства, плата за визит к специалисту (включая стоматолога) сейчас составляет пять евро. Плата не взимается, если человек направлен к другому медицинскому работнику в том же учреждении, а также с беременных, детей младше двух лет и при оказании экстренной помощи, если за ней следует госпитализация.
При посещении семейного врача плата за визит не взимается. Семейный врач может взимать плату только за визит на дом, и она не может превышать пяти евро.