Плата за визит к врачу может вырасти вчетверо

Для пенсионеров и детей плату за визит планируют оставить на прежнем уровне.

За обращение к семейному врачу плата за визит сейчас не взимается и вводить ее не планируется, но при обращении в отделение неотложной помощи (EMO), вероятно, нужно будет заплатить 20 евро. По словам Сиккут, это может способствовать изменению поведения людей в желаемом направлении, то есть побудить их искать помощи у семейных врачей, а не обращаться сразу в отделения неотложной помощи.

Предложение также включает увеличение платы за койко-место в больнице с текущих 2,5 евро до пяти евро. Плата за рецепт вырастет с 2,5 евро до 3,5 евро, и это, по словам Сиккут, окажет наибольшее влияние на бюджет, так как в Эстонии ежегодно выписываются миллионы рецептов.

Министр Сиккут признала, что повышение цен является значительным. "Но это увеличение доли самофинансирования мы распределяем среди большего числа людей, и оно в основном коснется тех, у кого доходы и здоровье лучше. Таким образом, мы сможем облегчить нагрузку для тех, кому сейчас это действительно не по силам", - пояснила она.

Ожидается, что благодаря этим изменениям в государственный бюджет будет поступать дополнительно около 15 миллионов евро в год.