Начиная с 11 сентября, Департамент социального страхования намерен предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем военным беженцам Украины, которые прибыли в Эстонию недавно, сообщает rus.err.
Эстония прекращает оплачивать проживание давно прибывшим украинским беженцам
"В настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство, - говорится в документе, разосланном местным самоуправлениям. - С 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии".
До сих пор с заявлениями на получение 1200 евро беженцы обращались в местные самоуправления, которые в дальнейшем получали эти средства от Департамента социального страхования.