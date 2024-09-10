Эстония прекращает оплачивать проживание давно прибывшим украинским беженцам

"В настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство, - говорится в документе, разосланном местным самоуправлениям. - С 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена ​​только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии".