Ити-Янтра Метсамаа: Создание ученической фирмы создает для учащихся бесчисленное количество проблем

Например, я вместе со своей командой планировала двухдневный поход по берегу моря, чтобы собрать вынесенный на берег мусор. Мне нужно было продумать, кто нас отвезет и привезет, где мы заночуем, что будем делать, если погода сильно испортится, с какой скоростью будем передвигаться, сколько нам потребуется мешков для мусора, где мы оставим мусор, кто и как подберет потом этот мусор, и много других вопросов.

Из собранного мусора мы построили в центре родного поселка скульптуру высотой 2,5 метра и устроили ее торжественное открытие. В связи со скульптурой опять пришлось искать ответы на множество вопросов. Где мы ее построим? Из чего? Кто поможет? Насколько большую делать? Что на ней написать? Насколько крепким должен быть каркас, чтобы выдержал вес мусора? Как закрепить мусор? Должны ли мы у кого-то спрашивать разрешение? Как транспортировать скульптуру? Как открыть скульптуру? Как и куда мы потом увезем эту скульптуру? Сколько все это будет стоить?