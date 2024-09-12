Умение решать проблемы именно исходя из своей области деятельности является сегодня одной из самых нужных компетенций. Повторяющиеся одинаковые движения выполняют большей частью роботы, а раздача и слепое выполнение указаний сохранились в рабочих культурах лишь немногих организаций. Как же создать для учащихся среду, где они действительно захотят учиться решать проблемы?
Ити-Янтра Метсамаа: Создание ученической фирмы создает для учащихся бесчисленное количество проблем
В системе образования пробуют давать учащимся средства для решения проблем и надеются, что благодаря этому они сами поймут возможную необходимость знаний и умений далекого будущего. К сожалению, отсутствует проблема, которая создавала бы у учеников ощущение, что выученное необходимо им по-настоящему теперь и сейчас, ведь иначе они не получат желаемого результата.
Ведь и будучи взрослыми, мы не учимся в какой-то из понедельников менять замок на тот случай, если когда-нибудь этот навык потребуется. Мы занимаемся этим все-таки тогда, когда потребует ситуация. Не говоря уж о том, что чаще всего мы вообще вызываем мастера, то есть достигаем цели совсем иным путем.
По-моему, оценки не являются хорошей постановкой цели. Их не ставит и не требует в обществе никто, кроме школ, из-за чего переход от культуры хороших оценок к культуре реальных поступков и для меня самой тоже был сложным.
Самым странным опытом моей учебы в 2013 году в 10-м классе было то, что в период, когда я училась очень интенсивно, оценки мои были самыми плохими. Я занималась осуществлением своего первого проекта в области окружающей среды, и, к сожалению, у меня не хватало сил, чтобы достаточно поспевать за школьными заданиями. Хотя я практиковалась в новых, а также в полученных в школе знаниях, в школьной системе учесть это было невозможно.
Например, я вместе со своей командой планировала двухдневный поход по берегу моря, чтобы собрать вынесенный на берег мусор. Мне нужно было продумать, кто нас отвезет и привезет, где мы заночуем, что будем делать, если погода сильно испортится, с какой скоростью будем передвигаться, сколько нам потребуется мешков для мусора, где мы оставим мусор, кто и как подберет потом этот мусор, и много других вопросов.
Из собранного мусора мы построили в центре родного поселка скульптуру высотой 2,5 метра и устроили ее торжественное открытие. В связи со скульптурой опять пришлось искать ответы на множество вопросов. Где мы ее построим? Из чего? Кто поможет? Насколько большую делать? Что на ней написать? Насколько крепким должен быть каркас, чтобы выдержал вес мусора? Как закрепить мусор? Должны ли мы у кого-то спрашивать разрешение? Как транспортировать скульптуру? Как открыть скульптуру? Как и куда мы потом увезем эту скульптуру? Сколько все это будет стоить?
Кроме того, в тот проект входили съемка короткого фильма, выступления на гостевых уроках, обучения, учебные поездки и многое другое. Много было бумажного хозяйства, отображения, размахивания логотипами и много такого, о чем в школе нам ни разу не говорили, но что я должна активно применять в своей нынешней повседневной работе. Признаками успеха были, например, отображение на республиканском телевидении и круговая защита скульптуры со стороны местных жителей, из-за чего скульптура простояла вместо изначально запланированных двух недель целых два месяца. В то же время пришлось сталкиваться и с обратными ударами: случалось, подводили члены команды, бывало, что плохо планировали время и не понимали друг друга. Все это учило и давало опыт.
"Предприимчивость проявляется не только в создании ученической фирмы, ведь это жизненная позиция, побуждающая справляться с узкими местами".Ити-Янтра Метсамаа, Ида-Вируский центр предпринимательства, координатор молодежной предприимчивости
Благодаря тому проекту мы со своей командой смогли поехать на Кипр, где проходил проект на тему охраны окружающей среды. Дальше я по принципу домино поучаствовала в десяти разных проектах, происходивших в очень разных странах.
Работая в разных должностях, я слышала от руководителей образования следующие фразы: "Мы бы занялись проектами, но в учебной программе нет для них места!", "У наших учителей нет времени на проекты, нагрузки слишком велики!". Или еще более суровые: "В нашей школе приоритетом является учеба, а не проекты!" или "У нас нет времени на всякую ерунду!". К счастью, есть и противоположные примеры, но, к сожалению, их не очень много.
Печально, ведь для меня это был опыт, когда я впервые в жизни училась с большим воодушевлением и впервые поняла также, что обладаю суперспособностью что-то действительно сделать в мире. Я занималась темой, которая меня волновала. Я получила знания о загрязнении моря и о масштабах этой проблемы, и реально сама сделала что-то для того, чтобы изменить ситуацию.
Проекты, ученические фирмы, конкурсы, хакатоны дают нашей молодежи возможность решать проблемы реальной жизни. Таким образом возможно связать выученное с действием, в случае которого у молодежи, вероятно, возникнет независимая мотивация, имеющая очень большую силу. Хотим ли мы стимулировать и направлять этот учебный процесс? Или останемся решать искусственно созданные задачи, которыми нас могут кормить разные учебники целую вечность? Кому из нас понравилось бы постоянно решать что-то выдуманное? И каким образом мы, решая искусственно созданные упражнения, сможем понять, чем же мы в будущем действительно захотим заниматься?
Предприимчивость проявляется не только в создании ученической фирмы, ведь это жизненная позиция, побуждающая справляться с узкими местами. Каждый из нас ежедневно решает множество проблем. Молоко закончилось, пойдем и принесем из магазина. Одежда запачкалась, постираем ее. Все мы в определенной мере предприимчивы.
Но один уровень предприимчивости - это то, что ты делаешь для улучшения собственного существования, и совсем другой, следующий - это помощь другим или развитие окружающей среды. Проводя в школах инфочасы, я замечаю, что молодые люди, реализовавшие проекты, создавшие студенческие фирмы или участвовавшие в других внеклассных мероприятиях, часто выделяются среди остальной группы. Они уверены в себе и способны принимать решения, а их планы на будущее более определенные. Предприимчивость создает для данных учеников бесчисленное количество проблем, однако они обретают суперспособность - они умеют и могут решать их.
Кластер "Hariduskopter" создан, чтобы укрепить учреждения образования в Ида-Вирумаа. Будучи координатором молодежной предприимчивости, я поддерживаю предприимчивость молодежи и деятельность ученических фирм. Если твое учреждение образования нуждается в опоре при поддержке ученических фирм или если в твоей школе нет руководителя ученических фирм, обращайся ко мне - и мы найдем решение: iti.metsamaa@ivek.ee.