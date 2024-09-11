Бывшая политическая звезда EKRE Яак Мадисон, недавно неожиданно вступивший в Центристскую партию, в интервью "Северному побережью", которое он дал после приветственной речи в Кохтла-Ярвеской гимназии по случаю нового учебного года, признался, что для него цель в Европарламенте - по возможности мешать его деятельности и прежде всего тормозить зеленый поворот.
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Яак Мадисон: в Европарламенте я хочу затормозить фанатичный зеленый поворот
- В течение последнего года эстонские политики меняли партии настолько же активно, как футболисты - клубы. С чем это связано?
- Это стечение нескольких обстоятельств. Разные партии сейчас сильно меняются. В некоторых партиях напряжение в последние годы возрастало и в конце концов по какому-либо поводу происходил взрыв.