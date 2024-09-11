Яак Мадисон: в Европарламенте я хочу затормозить фанатичный зеленый поворот

По словам Яака Мадисона, зеленый поворот в нынешнем его виде является идеологическим фанатизмом, смешанным с прагматизмом, видящим в нем возможность выгоды.

Бывшая политическая звезда EKRE Яак Мадисон, недавно неожиданно вступивший в Центристскую партию, в интервью "Северному побережью", которое он дал после приветственной речи в Кохтла-Ярвеской гимназии по случаю нового учебного года, признался, что для него цель в Европарламенте - по возможности мешать его деятельности и прежде всего тормозить зеленый поворот.