Во вторник в центр тревоги Спасательного департамента сообщили о лесном пожаре возле жилого дома в деревне Перьяци в Нарва-Йыэсуу. На поле горел участок площадью 300 квадратных метров. Несмотря на сильный ветер, спасателям удалось за час потушить пожар на местности.
Во вторник спасателям дважды пришлось тушить оставленную на плите еду
10 сентября в 15:31 в центр тревоги поступило сообщение о дереве, которое повалилось на линии электропередачи в деревне Рооду волости Тойла. В некоторых жилых домах пропало электричество. Спасатели оцепили территорию защитной лентой, а разобраться с происшествием оставили электриков.
Также во вторник днем житель многоквартирного дома по улице Партисани в Нарве услышал работу соседского детектора дыма и почувствовал запах дыма, дверь после стука не открылась. К моменту прибытия спасателей из окон третьего этажа также валил дым. Спасатели открыли дверь квартиры и обнаружили на плите горящую кастрюлю. Ее оперативно вынесли на улицу и проветрили помещения, опасность возгорания больше не возникла. Спасатели рекомендуют при приготовлении блюд, требующих длительного приготовления, использовать кухонные часы, которые напоминают о том, что происходит на кухне, и дают указание проверить это. Легковоспламеняющиеся продукты воспламеняют окружающую среду и могут вызвать пожар с серьезными последствиями. "И конечно, когда готовишь, оставайся на кухне. В этом случае сработавший детектор дыма помог вовремя сообщить о возможной опасности", - добавили спасатели.
К вечеру вторника спасатели выехали на сигнал о дыме из квартиры на бульваре Эстония Ахтмеского района города Кохтла-Ярве, где также, как оказалось, загорелась еда на плите. Опасность была устранена до приезда спасателей. Спасатели провели разъяснительную работу и договорились с жильцом о времени домашней консультации.
В ночь на среду в центр тревоги поступил звонок о том, что на улице Метсапарги в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве загорелся автомобиль. Спасатели потушили пожар и вызвали полицию, поскольку это мог быть поджог.