Во вторник спасателям дважды пришлось тушить оставленную на плите еду

10 сентября в 15:31 в центр тревоги поступило сообщение о дереве, которое повалилось на линии электропередачи в деревне Рооду волости Тойла. В некоторых жилых домах пропало электричество. Спасатели оцепили территорию защитной лентой, а разобраться с происшествием оставили электриков.

Также во вторник днем житель многоквартирного дома по улице Партисани в Нарве услышал работу соседского детектора дыма и почувствовал запах дыма, дверь после стука не открылась. К моменту прибытия спасателей из окон третьего этажа также валил дым. Спасатели открыли дверь квартиры и обнаружили на плите горящую кастрюлю. Ее оперативно вынесли на улицу и проветрили помещения, опасность возгорания больше не возникла. Спасатели рекомендуют при приготовлении блюд, требующих длительного приготовления, использовать кухонные часы, которые напоминают о том, что происходит на кухне, и дают указание проверить это. Легковоспламеняющиеся продукты воспламеняют окружающую среду и могут вызвать пожар с серьезными последствиями. "И конечно, когда готовишь, оставайся на кухне. В этом случае сработавший детектор дыма помог вовремя сообщить о возможной опасности", - добавили спасатели.

К вечеру вторника спасатели выехали на сигнал о дыме из квартиры на бульваре Эстония Ахтмеского района города Кохтла-Ярве, где также, как оказалось, загорелась еда на плите. Опасность была устранена до приезда спасателей. Спасатели провели разъяснительную работу и договорились с жильцом о времени домашней консультации.

В ночь на среду в центр тревоги поступил звонок о том, что на улице Метсапарги в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве загорелся автомобиль. Спасатели потушили пожар и вызвали полицию, поскольку это мог быть поджог.