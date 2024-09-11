Ида-Вируская центральная больница приобрела высокотехнологичный симуляционный манекен

Новый учебный симулятор - это полностью беспроводной, полноразмерный симулятор травматологического пациента. Он может использоваться в различных погодных условиях, что позволяет отрабатывать навыки оказания помощи пациентам в чрезвычайных ситуациях, при транспортировке, в случае крупных аварий и в других критических ситуациях. Манекен управляется с помощью специального программного обеспечения и предоставляет возможность обучения по различным сценариям.

- С помощью приобретенного симулятора обучение медицинских работников больницы получит новый импульс и качество обучения повысится. Очень важно, что мы можем предложить нашим сотрудникам возможность тренироваться в выполнении сложных процедур все более реалистично, - отметила координатор учебного центра Марьянне Аун.

Манекен способен симулировать различные состояния пациента, такие как закупорка дыхательных путей, артериальное кровотечение, гемоторакс, а также остановку сердца. Симулятор позволяет отрабатывать пункцию/канюляцию вен, введение лекарств, установку назогастрального зонда, интубацию, трахеостомию, дренирование плевральной полости, установку внутрикостной иглы и остановку артериального кровотечения.

Член правления ИВЦБ и руководитель по сестринскому делу и опыту пациента Ксения Верховскaя, присутствовавшая на презентации манекена, отметила, что благодаря новым симуляционным тренингам медицинские работники смогут улучшить командную работу и отрабатывать помощь пациентам в критических состояниях. "Чем больше мы учимся на симуляторе, тем лучших результатов мы достигнем в реальной жизни", - добавила она.