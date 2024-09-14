Майт Оянду, много лет работавший водителем и перевозивший хлеб, мясо и прочие товары, нашел свое призвание в социальной работе, когда его семье понадобился транспорт для инвалидов.

В школе Майт Оянду учился с ленцой, без интереса, и поэтому он так и не получил среднего образования. Но это не помешало ему работать водителем.

- Я все время был на "ведущей позиции", - смеется он, говоря, что за 12 лет что только не возил. Хлеб и мясо, и почту, и... Недолго также крутил баранку лесовоза, но это ему не подошло.