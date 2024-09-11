Министерство внутренних дел Эстонии обеспокоено риторикой главы РПЦ

Обращение также было адресовано епископам Лазарю, Даниилу и Сергию. Также канцлер просит ЭПЦ МП дать оценку словам патриарха.

Поводом для обращения стали высказывания патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 августа - в праздник успения пресвятой Богородицы.

"Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для русской православной церкви их нет, потому что мы - церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик - это важные духовные центры единой Святой Руси", - заявил тогда Кирилл, слова которого опубликованы на сайте Московского патриархата.

"В речи патриарха столицы республик, входивших в состав бывшего Советского Союза, названы "важными духовными центрами единой Святой Руси". Таллинн, по нашему глубокому убеждению, таковым, безусловно, не является!", - отреагировал Тармо Мийлитс.

Выступая на празднике, Кирилл вновь высказался на тему войны России против Украины, заявив, что "все эти проблемы на пространствах исторической Руси возникли не без участия определенных политических сил, враждебных России", а также отметил, что РФ несмотря на санкции и ограничения продолжает развиваться благодаря Владимиру Путину.

По словам Кирилла, русская церковь - "единственный институт, который сегодня связывает Россию, Украину, Беларусь и другие страны так называемого постсоветского пространства".

В МВД осудили заявления и призывы Кирилла, назвав их империалистическими, а также считая, что они могут представлять угрозу внутренней безопасности Эстонии.

Как отметил Тармо Мийлитс, с точки зрения безопасности эстонских православных верующих и широкой общественности в целом высказывания Кирилла требуют и четкой позиции ЭПЦ МП, "включая выход из подчинения Московскому патриарху".