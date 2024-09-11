Согласно исследованию, проведенному по заказу Транспортного департамента, 77% опрошенных водителей Эстонии превысили скорость, что является самым высоким показателем за последние три года.
Менее четверти водителей Эстонии ездят по правилам
- Результаты опроса показывают, что только 22% наших водителей соблюдают скоростной режим, - сообщила начальник управления безопасности дорожного движения Департамента транспорта Мария Пашкевич. - Помимо скорости, серьезной проблемой в дорожном движении по-прежнему являются усталость и пьянство.
Опрос показывает, что почти 70% водителей превышают скорость, в основном на междугородных дорогах. На магистральных дорогах 73% водителей превышают скорость, причем 29% превышают скорость более чем на 5 км/ч. Доля ограничителей скорости на дорогах местного значения составляет 63%, в городах и поселках - 46%.
Основными причинами превышения скорости стали скорость движения других водителей (62%) и необходимость обгона (57%). Также упоминаются благоприятные условия вождения (47%), и все большее число респондентов указывают на случайное превышение скорости (42%).
За прошедший год около 136 тысяч водителей попали в опасные дорожно-транспортные ситуации из-за превышения скорости, в результате чего почти 6400 водителей, превысивших скорость, попали в аварию. Попадание в опасную дорожную ситуацию чаще всего связано с резким торможением. 6% водителей автомобилей попали в опасную ситуацию, потому что вовремя не заметили пешехода или велосипедиста.
Кроме того, половина водителей, управляющих транспортным средством в состоянии усталости, подвергают риску свою безопасность и безопасность других водителей. Около 20 000 водителей попали в опасные дорожные ситуации из-за усталости. "Усталость - более серьезная угроза, чем вы думаете. Уставший водитель не может так быстро реагировать на непредвиденные ситуации", - подчеркнула Пашкевич.
Каждый третий водитель в течение прошлого года находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 3,4% водителей неоднократно находились в состоянии алкогольного опьянения.
- Вождение транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - одно из самых опасных действий на дороге, которое может закончиться трагическими последствиями. В то же время мы рады сообщить, что 90% жителей Эстонии попытались бы предотвратить пьяное водителя от того, чтобы сесть за руль, - прокомментировала Мария Пашкевич.
Водители в основном оценивают исчезновение алкоголя из крови по времени, прошедшему с момента употребления, и только 20% используют для этой цели алкотестер. При этом проверка знаний показала, что лишь немногим более четверти респондентов смогли оценить, сколько часов нужно мужчине весом 85 кг и женщине весом 65 кг, чтобы полностью протрезветь после употребления пива или сидра. А именно, это занимает 2-3 часа.
Опрос также показал, что за последние 12 месяцев 7% водителей попали в опасную дорожно-транспортную ситуацию из-за вождения в нетрезвом виде, что является большим увеличением по сравнению с предыдущими годами.
На опрос ответили 1000 жителей Эстонии старше 18 лет. Опрос проводила компания Turu-Uuringute AS.