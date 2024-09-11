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Менее четверти водителей Эстонии ездят по правилам

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На Таллинском шоссе водитель намеренно создал пробку
На Таллинском шоссе водитель намеренно создал пробку Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Согласно исследованию, проведенному по заказу Транспортного департамента, 77% опрошенных водителей Эстонии превысили скорость, что является самым высоким показателем за последние три года. 

- Результаты опроса показывают, что только 22% наших водителей соблюдают скоростной режим, - сообщила начальник управления безопасности дорожного движения Департамента транспорта Мария Пашкевич. - Помимо скорости, серьезной проблемой в дорожном движении по-прежнему являются усталость и пьянство.

Опрос показывает, что почти 70% водителей превышают скорость, в основном на междугородных дорогах. На магистральных дорогах 73% водителей превышают скорость, причем 29% превышают скорость более чем на 5 км/ч. Доля ограничителей скорости на дорогах местного значения составляет 63%, в городах и поселках - 46%.

Основными причинами превышения скорости стали скорость движения других водителей (62%) и необходимость обгона (57%). Также упоминаются благоприятные условия вождения (47%), и все большее число респондентов указывают на случайное превышение скорости (42%).

За прошедший год около 136 тысяч водителей попали в опасные дорожно-транспортные ситуации из-за превышения скорости, в результате чего почти 6400 водителей, превысивших скорость, попали в аварию. Попадание в опасную дорожную ситуацию чаще всего связано с резким торможением. 6% водителей автомобилей попали в опасную ситуацию, потому что вовремя не заметили пешехода или велосипедиста.

Кроме того, половина водителей, управляющих транспортным средством в состоянии усталости, подвергают риску свою безопасность и безопасность других водителей. Около 20 000 водителей попали в опасные дорожные ситуации из-за усталости. "Усталость - более серьезная угроза, чем вы думаете. Уставший водитель не может так быстро реагировать на непредвиденные ситуации", - подчеркнула Пашкевич.

Каждый третий водитель в течение прошлого года находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 3,4% водителей неоднократно находились в состоянии алкогольного опьянения.

- Вождение транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - одно из самых опасных действий на дороге, которое может закончиться трагическими последствиями. В то же время мы рады сообщить, что 90% жителей Эстонии попытались бы предотвратить пьяное водителя от того, чтобы сесть за руль, - прокомментировала Мария Пашкевич.

Водители в основном оценивают исчезновение алкоголя из крови по времени, прошедшему с момента употребления, и только 20% используют для этой цели алкотестер. При этом проверка знаний показала, что лишь немногим более четверти респондентов смогли оценить, сколько часов нужно мужчине весом 85 кг и женщине весом 65 кг, чтобы полностью протрезветь после употребления пива или сидра. А именно, это занимает 2-3 часа.

Опрос также показал, что за последние 12 месяцев 7% водителей попали в опасную дорожно-транспортную ситуацию из-за вождения в нетрезвом виде, что является большим увеличением по сравнению с предыдущими годами.

На опрос ответили 1000 жителей Эстонии старше 18 лет. Опрос проводила компания Turu-Uuringute AS.

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