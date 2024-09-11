Менее четверти водителей Эстонии ездят по правилам

- Результаты опроса показывают, что только 22% наших водителей соблюдают скоростной режим, - сообщила начальник управления безопасности дорожного движения Департамента транспорта Мария Пашкевич. - Помимо скорости, серьезной проблемой в дорожном движении по-прежнему являются усталость и пьянство.

Опрос показывает, что почти 70% водителей превышают скорость, в основном на междугородных дорогах. На магистральных дорогах 73% водителей превышают скорость, причем 29% превышают скорость более чем на 5 км/ч. Доля ограничителей скорости на дорогах местного значения составляет 63%, в городах и поселках - 46%.

Основными причинами превышения скорости стали скорость движения других водителей (62%) и необходимость обгона (57%). Также упоминаются благоприятные условия вождения (47%), и все большее число респондентов указывают на случайное превышение скорости (42%).

За прошедший год около 136 тысяч водителей попали в опасные дорожно-транспортные ситуации из-за превышения скорости, в результате чего почти 6400 водителей, превысивших скорость, попали в аварию. Попадание в опасную дорожную ситуацию чаще всего связано с резким торможением. 6% водителей автомобилей попали в опасную ситуацию, потому что вовремя не заметили пешехода или велосипедиста.

Кроме того, половина водителей, управляющих транспортным средством в состоянии усталости, подвергают риску свою безопасность и безопасность других водителей. Около 20 000 водителей попали в опасные дорожные ситуации из-за усталости. "Усталость - более серьезная угроза, чем вы думаете. Уставший водитель не может так быстро реагировать на непредвиденные ситуации", - подчеркнула Пашкевич.