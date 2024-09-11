Госконтроль оценил программу арендных домов как малоэффективную

Как сообщает в среду rus.err, высший орган государственного финансового контроля не согласился с оценкой министра инфраструктуры, который счел программу успешной, и с призывом министра по делам регионов построить государственный арендный дом в каждой волости. "Перед новыми решениями о выделении средств следует критически оценить прежний опыт", - сказал госконтролер Янар Хольм.

В рамках аудита были проверены проекты, получившие финансирование в 2018-2019 годах, когда на 16 млн евро было построено 11 арендных домов в 10 местных самоуправлениях. Около половины этих средств было выделено государством.

Госконтроль отметил, что официальное обоснование программы заключалось в устранении сбоя в функционировании рынка, когда спрос на жилье превышает предложение, а частные фирмы не готовы увеличить предложение по той или иной причине. Однако причины этого сбоя детально не анализировались, и средства выделялись при наличии заявки от самоуправления с тем расчетом, что местные власти сами знают причины сбоя, а достоверность представленных ими обоснований детально не проверялась. "Основанием для выделения средств должна быть обоснованность заявки по существу, а не доступность денег", - говорится в выводах Госконтроля.