Почтовые услуги подорожают на треть

Последний раз отправка письма становилась дороже в мае прошлого года, когда вместо 90 центов стали брать 1,30 евро. Если Департамент конкуренции одобрит ходатайство Eesti Post, новая цена вступит в силу 1 января следующего года - 1,70 евро.

- Цены на все ресурсы выросли. Это также причина, по которой мы запрашиваем новые цены. Но мы пытаемся сделать так, чтобы цены оставались доступными для жителей Эстонии, - сказал Март Мяги, председатель правления Eesti Post.

Плата за доставку посылки также станет дороже. Если в настоящее время отправка трехкилограммовой посылки стоит семь евро и десять центов, то со следующего года она будет стоить девять евро и 15 центов.

- Хочу напомнить, что фактически и в предыдущие годы, и в настоящее время нам по-прежнему невыгодно работать с универсальной почтовой услугой, то есть фактически цена, которую мы запрашиваем, по-прежнему ниже стоимости услуги, - пояснил Мяги.