Интерес финнов к Ида-Вирумаа растет, интерес внутренних туристов несколько ослабевает

Управляющий отелем "Narva" и член правления ТОО "Sanes" Владимир Арет ставит туристическому лету четверку. "Доля финских туристов увеличилась, и это хорошо. Две турфирмы привозили к нам группы из Финляндии, а также финны посетили Нарвские Дни оперы и летнюю постановку "Tartu Uus Teater" "Hungerburg2024".

Также фестиваль "Station Narva" привлек в город больше гостей на прошлой неделе. Владимир Арет отметил, что фестиваль оказывает положительное влияние на город и регион в целом, но конкретно отель "Narva", вероятно, заработал бы больше за счет постоянных посетителей. "Мы являемся партнером фестиваля и предоставляем организаторам весь дом по льготной цене. Наша проблема и вызов в том, что во время крупных мероприятий в Нарве не хватает мест для размещения гостей".