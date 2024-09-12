Попавшийся пьяным за рулем нарвитянин лишился автомобиля и отправился в тюрьму

Евгения (41) отправили под суд после того, как вечером 17 августа нынешнего года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Volvo S60" в Нарве у дома №15 по улице Пауля Кереса. В момент задержания в отношении Евгения действовало уголовное наказание, назначенное ему за неоднократное управление в состоянии опьянения автомобилем.

Вируский уездный суд приговорил Евгения к заключению на срок один год семь месяцев, добавив к этому неотбытые три месяца предыдущего наказания. В общем он должен будет реально провести в тюрьме год и почти десять месяцев.

Евгений должен также отдать государству автомобиль как средство совершения преступления, вдобавок его лишили прав на управление моторным транспортным средством на полтора года. А еще он должен выплатить государству 640 евро принудительных денег.

Наказание помягче получил Роман (40), который в пьяном виде попался за рулем автомобиля сначала в ноябре 2023 года в Алутагузеской волости, затем в январе нынешнего года - в Муствеэ, в феврале - в Кохтла-Ярве, а в июне - в Нарве.

В ходе согласительного производства суд приговорил его к лишению свободы на один год, из которых реально ему придется отсидеть три месяца. Остальное наказание назначено условно с испытательным сроком в полтора года, в течение которого Роману нужно будет выполнять контрольные требования, в том числе ему запрещено употреблять алкоголь. Кроме того, ему придется возместить процессуальные расходы в размере более 2000 евро.