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Новая мошенническая схема в Ида-Вирумаа Дуэт мошенниц подменяет деньги пожилых людей сувенирными купюрами

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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа действует пара мошенников, которые обманом вымогают деньги у пожилых людей, обещая вылечить им ноги или очистить их дом от плохой ауры.

В течение последних двух недель полиция зарегистрировала в Ида-Вирумаа четыре случая мошенничества, когда две говорящие на русском языке женщины в возрасте 55-65 лет обманом выманивают у пожилых людей деньги, подменяя их сувенирными купюрами.

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