Новая мошенническая схема в Ида-Вирумаа Дуэт мошенниц подменяет деньги пожилых людей сувенирными купюрами

В течение последних двух недель полиция зарегистрировала в Ида-Вирумаа четыре случая мошенничества, когда две говорящие на русском языке женщины в возрасте 55-65 лет обманом выманивают у пожилых людей деньги, подменяя их сувенирными купюрами.