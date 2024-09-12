В Ида-Вирумаа действует пара мошенников, которые обманом вымогают деньги у пожилых людей, обещая вылечить им ноги или очистить их дом от плохой ауры.
Для подписчиков
Новая мошенническая схема в Ида-Вирумаа ⟩ Дуэт мошенниц подменяет деньги пожилых людей сувенирными купюрами
В течение последних двух недель полиция зарегистрировала в Ида-Вирумаа четыре случая мошенничества, когда две говорящие на русском языке женщины в возрасте 55-65 лет обманом выманивают у пожилых людей деньги, подменяя их сувенирными купюрами.