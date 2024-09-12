ОДИН ВОПРОС Что Эстония делает для того, чтобы люди на границе в Нарве не страдали?

Почему эти очереди удлинились, так это потому, что у нас осуществляется полный таможенный контроль. Это решение, а не ночное закрытие, вызывает удлинение очередей.

И почему ввели полный таможенный контроль? Те самые жители Нарвы нарушали законы и проносили через границу те товары, которые на самом деле проносить нельзя. Они переносили теперь не в больших объемах, а брали себе, например, компьютер и переходили границу с одним или двумя компьютерами, говоря, что это их личные компьютеры. Каждый раз возвращались назад уже без этих компьютеров. Те самые люди, которые ходили через границу, сами обусловили необходимость такого полного пограничного контроля.