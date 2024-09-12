На Нарвском погранпункте время от времени возникают огромные очереди, и многим людям приходится оставаться здесь на ночь, так как Эстония закрыла на ночь пограничный пункт. В связи с этим запрос министру внутренних дел сделал в Рийгикогу Алексей Евграфов.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что Эстония делает для того, чтобы люди на границе в Нарве не страдали?
Министр внутренних дел ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС:
- Граница была закрыта на ночь из-за решений России. Россия сообщила, что границу не будут больше пересекать автобусы, на которых эти самые лица передвигались.
Так как ночное движение исчезло, то и у Эстонии не было смысла держать пограничный пункт открытым по ночам.
Почему эти очереди удлинились, так это потому, что у нас осуществляется полный таможенный контроль. Это решение, а не ночное закрытие, вызывает удлинение очередей.
И почему ввели полный таможенный контроль? Те самые жители Нарвы нарушали законы и проносили через границу те товары, которые на самом деле проносить нельзя. Они переносили теперь не в больших объемах, а брали себе, например, компьютер и переходили границу с одним или двумя компьютерами, говоря, что это их личные компьютеры. Каждый раз возвращались назад уже без этих компьютеров. Те самые люди, которые ходили через границу, сами обусловили необходимость такого полного пограничного контроля.